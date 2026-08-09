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Диас: «„Родина“ ещё находится на стадии адаптации к РПЛ»

вчера, 20:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Главный тренер «Родины» Хуан Диас прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ с «Зенитом». Московский клуб победил в Санкт-Петербурге со счётом 2:1.

Мы приехали сюда, чтобы добиться положительного результата. Мы еще находимся на стадии адаптации к РПЛ. Эти три очка также помогут нам адаптироваться. На таком стадионе и против такого соперника сложно играть с мячом, но в первом тайме мы старались контролировать мяч. «Зенит» нам забил гол после того, как мы попытались разыграть мяч. Во втором тайме мы продолжили это делать, но без глупых потерь.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 21:27
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