Диас: «„Родина“ ещё находится на стадии адаптации к РПЛ»

Главный тренер «Родины» прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ с «Зенитом». Московский клуб победил в Санкт-Петербурге со счётом 2:1.

Мы приехали сюда, чтобы добиться положительного результата. Мы еще находимся на стадии адаптации к РПЛ . Эти три очка также помогут нам адаптироваться. На таком стадионе и против такого соперника сложно играть с мячом, но в первом тайме мы старались контролировать мяч. «Зенит» нам забил гол после того, как мы попытались разыграть мяч. Во втором тайме мы продолжили это делать, но без глупых потерь.