Куртуа: «Команда чувствует себя хорошо, нужно готовиться к старту лиги»

вчера, 20:38

Вратарь «Реала» высказался о подготовке к сезону и работе с главным тренером . По его словам, команда находится в хорошем состоянии и нацелена на победы.

Мы очень мотивированы. Лично я хочу выигрывать трофеи. Важно, чтобы команда, болельщики и клуб снова побеждали. После чемпионата мира и травмы я был полон желания быстро почувствовать себя хорошо.

Куртуа отметил, что Моуриньо — требовательный тренер, который ставит группу выше индивидуальностей.