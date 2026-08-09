Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыИспания. Примера 2026/2027

Куртуа: «Команда чувствует себя хорошо, нужно готовиться к старту лиги»

вчера, 20:38
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавершен

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о подготовке к сезону и работе с главным тренером Жозе Моуриньо. По его словам, команда находится в хорошем состоянии и нацелена на победы.

Мы очень мотивированы. Лично я хочу выигрывать трофеи. Важно, чтобы команда, болельщики и клуб снова побеждали. После чемпионата мира и травмы я был полон желания быстро почувствовать себя хорошо.

Куртуа отметил, что Моуриньо — требовательный тренер, который ставит группу выше индивидуальностей.

Мы вместе работали в «Челси» и выиграли АПЛ. У меня хорошие воспоминания о нём, и я рад снова быть под его руководством.

Подписывайся в ВК
Все новости
Спаллетти: «„Интер“ больше похож на команду, чем „Ювентус“»
Вчера, 19:22
Моуриньо: «Первый тайм с „Ференцварошем" полностью контролировали»
Вчера, 17:57
Моуриньо ужесточил дисциплину в «Реале»
08 августа
Хорничек хочет стать первым номером «Ньюкасла»
08 августа
Компани доволен победой «Баварии» над «Астон Виллой»
07 августа
Ван Дейк не поехал в турне США, чем расстроил «Чикаго Файр»
04 августа
Все комментарии
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:47
Главное как команда себя покажет на дистанции, всегда все хорошо и круто у нас, а потом Бах и мы в г**не.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:43, ред.
Но если вдруг игра не пойдет, Реал ТВ на посту и всегда найдет виновных))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 