Куртуа: «Команда чувствует себя хорошо, нужно готовиться к старту лиги»

|Ференцварош1 : 2Реал
|Завершен
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о подготовке к сезону и работе с главным тренером Жозе Моуриньо. По его словам, команда находится в хорошем состоянии и нацелена на победы.
Мы очень мотивированы. Лично я хочу выигрывать трофеи. Важно, чтобы команда, болельщики и клуб снова побеждали. После чемпионата мира и травмы я был полон желания быстро почувствовать себя хорошо.
Куртуа отметил, что Моуриньо — требовательный тренер, который ставит группу выше индивидуальностей.
Мы вместе работали в «Челси» и выиграли АПЛ. У меня хорошие воспоминания о нём, и я рад снова быть под его руководством.