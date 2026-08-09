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Луис Энрике сообщил, хочет ли он остаться в «Зените»

вчера, 20:53

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отметил, планирует ли он менять клуб

Думаю, что останусь «Зените».

Луис Энрике выступает за питерскую команду с января 2025 года. Соглашение с форвардом истекает 31 декабря 2028 года.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:11
Когда он никому нигде не нужен, то логично сидеть на мешке денег и не дергаться.
iBragim2102
iBragim2102
вчера в 21:37
Продавайте его скорее это кулёк
5h92kpfmuk3e
5h92kpfmuk3e
вчера в 21:21
Пусть отрабатывает свой контракт....
Гость
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