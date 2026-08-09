Луис Энрике сообщил, хочет ли он остаться в «Зените»

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отметил, планирует ли он менять клуб
Думаю, что останусь «Зените».
Думаю, что останусь «Зените».
Луис Энрике выступает за питерскую команду с января 2025 года. Соглашение с форвардом истекает 31 декабря 2028 года.
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