Ираола: «Первый тайм был хорошим, но мы не смогли удержать уровень»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в товарищеском матче на «Энфилде». По его словам, команда хорошо начала, но не смогла сохранить игру во втором тайме.
Первый тайм, особенно первые 30 минут, мы сыграли очень хорошо. Но, наверное, у нас нет необходимого уровня, чтобы играть так весь матч. Во втором тайме они были намного лучше и заслужили победу.
Ираола также сообщил, что Жереми Жаке пропустил матч из-за небольшого повреждения, но должен восстановиться к следующей игре. Кертис Джонс испытывает проблемы с бедром, но травма не выглядит серьёзной.