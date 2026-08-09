Ираола: «Первый тайм был хорошим, но мы не смогли удержать уровень»

вчера, 20:53

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Монако» (2:3) в товарищеском матче на «Энфилде». По его словам, команда хорошо начала, но не смогла сохранить игру во втором тайме.

Первый тайм, особенно первые 30 минут, мы сыграли очень хорошо. Но, наверное, у нас нет необходимого уровня, чтобы играть так весь матч. Во втором тайме они были намного лучше и заслужили победу.

Ираола также сообщил, что пропустил матч из-за небольшого повреждения, но должен восстановиться к следующей игре. испытывает проблемы с бедром, но травма не выглядит серьёзной.