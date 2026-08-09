Артета рассказал о травмах Салибы и Тимбера

вчера, 21:20

Главный тренер «Арсенала» подтвердил, что защитники и не помогут команде на старте нового сезона. Оба игрока восстанавливаются после травм.

Вильям находится в режиме отдыха. В течение двух недель он почти ничего не делал, чтобы не усугубить повреждение. На заживление потребуется время. Журрьен прогрессирует, он уже на поле, но до возвращения ещё несколько недель.

Салиба получил травму спины на чемпионате мира. Тимбер пропустил турнир из-за проблем с пахом. В стартовых матчах их, вероятно, заменят и .