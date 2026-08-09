Артета рассказал о травмах Салибы и Тимбера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что защитники Вильям Салиба и Журрьен Тимбер не помогут команде на старте нового сезона. Оба игрока восстанавливаются после травм.
Вильям находится в режиме отдыха. В течение двух недель он почти ничего не делал, чтобы не усугубить повреждение. На заживление потребуется время. Журрьен прогрессирует, он уже на поле, но до возвращения ещё несколько недель.
Салиба получил травму спины на чемпионате мира. Тимбер пропустил турнир из-за проблем с пахом. В стартовых матчах их, вероятно, заменят Бен Уайт и Кристиан Москера.
Еще появляется инфа, что Артета хочет подтисать Ромеро из Тоттенхэма, и якобы игрок не против, то там Шпоры категорически против такой продажи!
Что касается Тимбера, то его ожидаем к середине сентября, ну или чуть раньше... из-за того, что сроки восстановления Тимбера сдвинулись, клуб не сможет продать Уайта! Бена хотели слить этим летом, но теперь он скорее всего останется....как то так