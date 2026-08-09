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Артета рассказал о травмах Салибы и Тимбера

вчера, 21:20

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что защитники Вильям Салиба и Журрьен Тимбер не помогут команде на старте нового сезона. Оба игрока восстанавливаются после травм.

Вильям находится в режиме отдыха. В течение двух недель он почти ничего не делал, чтобы не усугубить повреждение. На заживление потребуется время. Журрьен прогрессирует, он уже на поле, но до возвращения ещё несколько недель.

Салиба получил травму спины на чемпионате мира. Тимбер пропустил турнир из-за проблем с пахом. В стартовых матчах их, вероятно, заменят Бен Уайт и Кристиан Москера.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:43
Про Салиба говорят, что может пропустить несколько месяцев и не исключают такой вариант, что он может вернуться на поле уже в новом году..... сейчас клуб изучает варианты для подписания защитника, который бы заменил француза! Многие пишут об интересе к Консе, но Вилла требует за него 70 млн....
Еще появляется инфа, что Артета хочет подтисать Ромеро из Тоттенхэма, и якобы игрок не против, то там Шпоры категорически против такой продажи!
Что касается Тимбера, то его ожидаем к середине сентября, ну или чуть раньше... из-за того, что сроки восстановления Тимбера сдвинулись, клуб не сможет продать Уайта! Бена хотели слить этим летом, но теперь он скорее всего останется....как то так
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:49
Дохрена рассказал о травмах, конечно. Прям по полочкам всё разложил.
Гость
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