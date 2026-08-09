Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Быстров: «„Зениту“ надо менять тренера или всех игроков»

вчера, 21:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал команду за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, петербуржцы показали «позорный футбол».

Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, то здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Проиграть дома команде из Первой лиги надо умудриться.

Быстров отметил, что «Родина» заслуженно победила. На вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство он ответил:

Не надо об этом рассуждать. Сегодня надо говорить, что «Родина» — красавцы, молодцы.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:41, ред.
Песенка - шлягер для даунов лет 10-15 назад была: "Вова..., Вова, Вова, чума, Вова, Вова чума..."

Сам себе противоречит: проиграть какой-то Родине из первой лиги, футбол которой сам же затем хвалит.... Реально Вова-чума.
clerk
clerk
сегодня в 08:24
Зениту года 4 назад нужно было гнать Семака и Медведева. В совете директоров одни менеджеры, далекие от футбола. Нужно пересмотреть размер зарплат игроков и тренеров, а так же систему премирования. Зенит уверенно движется в глубокую 63
Wendy
Wendy
сегодня в 08:06
Надо клонировать Вову Быстрова и на поле выпускать 11 Быстровых, да и тренера тоже Быстрова, лучше же нет :D
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:51
У него после второго гола началась дрысня, вот он быстренько и слинял. Потом облегчился и вернулся.)))
Городецкий
Городецкий
вчера в 23:15
Вова ....
Уйди уже из эфира как эксперт. Противно слушать твои лозунги ради хайпа. Иди детей тренируй, больше пользы будет, хотя....
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:57
Так Семак и пошёл меняться в конце матча. Но кто-то его вернул на скамейку? Никто не видел, кто это этот инкогнито?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ blitz (раскрыть)
вчера в 22:42
Союз "или" в выражении Быстрова заставляет делать выбор.....
А если болельщика не устраивают ни тренер ни игроки ???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25
Да ничего не меняется...при нынешнем тренере...хочу бегу...хочу стою....
Заснул 4 раза пока смотрел....на минуте 60-й переключил...на КВН...там тоже смешно...но хоть не стыдно....
blitz
blitz
вчера в 22:23
Сейчас привезут ещё игроков на 50 миллионов, он со скрипом возьмёт очередной чемпионат и будет бить себя со своей бражкой в грудь и получать липовые награды лучшего тренера РПЛ
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:18
наверное, в Зените скромные зарплаты у игроков, вот и мотивации нет...
youtomee
youtomee
вчера в 22:16
Ну то что тренера надо давно менять и без Родины и без Быстрова понятно. Но с имеющимися ресурсами и только внутренним чемпионатом пока необязательно, со скрипом, но вроде хватает. Вот под еврокубки точно поменяют, когда они будут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:08
Это может и должен сделать РФС путем строгого соблюдения финансового фэйр плэй. Траты на покупки, тем более из бюджета не должны превышать доход. Но ведь РФС - это Дюков - глава Газпромнефти. А так разве бывает, санкции против себя?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:59
Володя молодец, всё по белу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Поменять всех игроков? Да пусть ещё бразилов пачками везут...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:42
Быстров слишком быстрый и наверно ошпаренный ПЕРФЕКЦИОНИСТ когда просто не осознаёт силу других соперников называя Родину командой 1 лиги - что за глупый скворец.....
Robert Adeykin
Robert Adeykin
вчера в 21:41
Лучшее решение чтобы клуб прекратил сущесвование так как без газа они никто.
particular
particular
вчера в 21:41
Скорее, надо менять подход к доминированию в РПЛ за счёт неуёмных трат и финансового превосходства...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 