Быстров: «„Зениту“ надо менять тренера или всех игроков»

вчера, 21:32

Бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал команду за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ . По его словам, петербуржцы показали «позорный футбол».

Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, то здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Проиграть дома команде из Первой лиги надо умудриться.

Быстров отметил, что «Родина» заслуженно победила. На вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство он ответил: