Быстров: «„Зениту“ надо менять тренера или всех игроков»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал команду за поражение от «Родины» (1:2) в матче 3-го тура РПЛ. По его словам, петербуржцы показали «позорный футбол».
Если у «Зенита» люди выходят в Петербурге на такой стадион и играют в позорный футбол, то здесь нужно менять тренера или всех игроков. Другого исхода не вижу. Проиграть дома команде из Первой лиги надо умудриться.
Быстров отметил, что «Родина» заслуженно победила. На вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство он ответил:
Не надо об этом рассуждать. Сегодня надо говорить, что «Родина» — красавцы, молодцы.
Сам себе противоречит: проиграть какой-то Родине из первой лиги, футбол которой сам же затем хвалит.... Реально Вова-чума.
Уйди уже из эфира как эксперт. Противно слушать твои лозунги ради хайпа. Иди детей тренируй, больше пользы будет, хотя....
А если болельщика не устраивают ни тренер ни игроки ???
Заснул 4 раза пока смотрел....на минуте 60-й переключил...на КВН...там тоже смешно...но хоть не стыдно....