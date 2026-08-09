«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак»

«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
На 2-й минуте хозяева вышли вперёд — Манфред Угальде открыл счёт. Однако «Краснодар» быстро переломил ход игры: на 5-й минуте Лукас Оласа сравнял счёт, а на 10-й минуте Батчи вывел гостей вперёд.
Оба клуба подошли к матчу с шестью очками после двух туров. «Краснодар» набрал девять очков и вышел в лидеры.
Не могу сказать, что Спартак заслужил поражение, во втором тайме у нмх были хорошие моменты для того, что бы сравнять счет.
Быков с победой и с лидерством в чемпионате! Быстрый пропущенный гол не сломил команду, а наоборот завел ее!
Карседо же наоборот рулит, как по наитию, урывками и эмоциями, без чёткого плана и холодной головы. Его Спартак чрезмерно плох в командных взаимодействиях, а после ухода Барко, так и вовсе выглядел комично. Даже выход из зоны без опеки у КБшников какой то корявый, медленный и бесперспективный по направлению развития атаки. Нет цельности и понимания партнера: куда-нибудь мячик отлетит, оттуда и пытаются чёто лепить в штрафной соперника, а вот целенаправленно конструировать нападение широким фронтом вообще Спартак не в состоянии. Турбулентность в головах, телах, и далее к конечностям (ногам).