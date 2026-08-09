«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак»

вчера, 21:58

«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

На 2-й минуте хозяева вышли вперёд — открыл счёт. Однако «Краснодар» быстро переломил ход игры: на 5-й минуте сравнял счёт, а на 10-й минуте вывел гостей вперёд.

Оба клуба подошли к матчу с шестью очками после двух туров. «Краснодар» набрал девять очков и вышел в лидеры.