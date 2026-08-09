Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак»

вчера, 21:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

На 2-й минуте хозяева вышли вперёд — Манфред Угальде открыл счёт. Однако «Краснодар» быстро переломил ход игры: на 5-й минуте Лукас Оласа сравнял счёт, а на 10-й минуте Батчи вывел гостей вперёд.

Оба клуба подошли к матчу с шестью очками после двух туров. «Краснодар» набрал девять очков и вышел в лидеры.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Родина» обыграла «Зенит» с минимальным счётом в матче РПЛ
Вчера, 19:00
«Челси» дважды забил с пенальти, но не смог обыграть малазийский клуб
Вчера, 16:55
Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
Вчера, 16:26
«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
Вчера, 16:04
«Барселона» обыграла «Ноттингем» в рамках товарищеского турнира
08 августа
ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
08 августа
Сортировать
Все комментарии
Real Martan
Real Martan
сегодня в 08:44
Опять Краснодар в лидерах
ABir
ABir
сегодня в 03:17
Быстрый гол сыграл со Спартаком злую шутку: переуверовали в себя и не дооценили соперника. Поражение должно стать для Спартака и Корседо холодным душем, никто ложиться перед КБ не будет, а дальше сопротивление от соперников будет только возрастать, и не только от лидеров.
Red blu
Red blu
сегодня в 00:23, ред.
На своем поле КБ потеряли три очка, и Даку не помог.. Третий тур и первое поражение.Быки без Кордобы, Сперцяна с выезда привезли три очка. Молодцы чё.
Без поражений в РПЛ идут Краснодар и ЦСКА. Остальные уже все оступились.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:11
В принципе ожидаемая победа. Спартак молодцы достойно сражались. Об одном жалею что на удачу поставил всего 50р на победу Родины
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 23:32
считаю, что Карседо мог замены сделать сегодня минут на 10 -15 пораньше. Полеха можно было выпустить хотя бы минут на 7-8 вместо Марки в конце второго тайма. в первом тайме был хороший темп игры, сразу наружу вылезли все недостатки этого состава Спартака. Литвинов дал маху, без Барко красно - белые совсем смотрелись беззубо во втором тайме. не было фортуны, поэтому Жедсон пробил в штангу, Мартинес пробил рядом со штангой...Краснодар с победой. по поводу Максименко? не любитель я нашего вратаря мягко говоря и хотел чтобы Спартак купил у Балтики Бойко. сегодня в отличии от многих критиков не могу метнуть критическую стрелу в адрес Максименко, оба гола считаю были неберущееся для киппера московского клуба, а Угальде забил конкретного " дурака" в ворота Акгацева. всё хорошо, ждём гол Даку в Калинграде и победу на выезде 1-0😅 сложный календарь у нас в начале чемпионата этого и в ближайших двух играх хотелось бы набрать не меньше 4х очков. вперёд Спартак!!!
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:02
И дальше что? Ты вечно какую-то бесполезную статистику приводишь
Gromoboyd
Gromoboyd ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:01
А кто неугодник нынче из успешных тренеров?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:53
Последние 3 игры в РПЛ Краснодар выиграл у Спартака с одинаковым счётом 2:1
Из них 2 последних в Москве.....

С Зенитом несколько другая статистика.....за "период Семака" за 16 матчей Краснодар выиграл лишь 1 раз.....
5em9sdkcm2cp
5em9sdkcm2cp
вчера в 22:51
Краснодар с победой, спартак продолжает гонку за пятое место.
KURUM
KURUM
вчера в 22:45
Верните Селихова..
Capral
Capral ответ Gromoboyd (раскрыть)
вчера в 22:45
А без него- лучше стало? На мой взгляд, нет. Но возможно травма помешала продолжить игру.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:43
Чемпионство Зенита, сомневаюсь однако,)
Задушили Зенит лимитом,,,)))
9eqpjr79byyu
9eqpjr79byyu
вчера в 22:41
Очередная лажа со Спартаком, мечты о чемпионство вскоре пройдут
blitz
blitz
вчера в 22:37
После увиденного можно констатировать, что все по делу. Обескровленный Краснодар просто оказался сильнее Спартака.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:35
Я го, Соболев и Джек ничего не сделали для своих команд, полный провал.
Gromoboyd
Gromoboyd
вчера в 22:34
У бычья фанаты такие смешные, как-будто чемпионат выиграли одним этим матчем. Вот Спартак выиграл кубок в финале обыграв Краснодар. А этот матч ни... не значит, весь сезон ещё впереди.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 22:32
    Даку даже без хет-трика с поля ушёл....
    y-ago
    y-ago
    вчера в 22:32
    На счет Максименко пять своих копеек добавлю. Скажу так: он не столько провалился на сейвах, сколько выглядел нервным и неуверенным именно в игре ногами и при начале атак. А против такого «Краснодара» это особенно опасно — они очень активно прессинговали. Кто-то уже писал на ветке - возможно у него проблема с ориентацией И вот здесь, после сегодняшнего матча, вопрос: «а почему не Помазун?» уже вполне естественный.
    Bulls73
    Bulls73
    вчера в 22:32
    С ПОБЕДОЙ Быки!!! Достойная игра и идем дальше!
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ KAY_717 (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Радуешься с телячьей фермы?😆 Ну пока радуйся ,но это временно. Все равно не видать вам золота.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ KAY_717 (раскрыть)
      вчера в 22:24
      Отскочили-попрыгайте, помогае, пройдёт
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      вчера в 22:22, ред.
      Про Спартак и Зенит сегодня: «Ну чего, ты хочешь меня на^ер послать? Милости просим, с^ка, давай. Я тебя тогда тоже на^ер пошлю. Ну и чего? Обнимемся, вместе пойдем, да?» Это я к чему, Спартак и Зенит битва двух столиц, соперники, друзья о вас могут забыть, враги никогда, они слишком хорошо о вас осведомлены! Друг может быть бывшим, а вот враг настоящим и преданным другом будущим!
      Termez Zidan
      Termez Zidan
      вчера в 22:20
      Максименко это ошибка Спартака,пока он в воротах не видать ни чемпионства, ни с серебра, нам . Барко сегодня сам не свой был. Зачем ставить в середину Литвинова и Умярова непонятно,с их помощью два мяча и пропустили.
      Bad Listener
      Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 22:20, ред.
      Да конечно не будет, с Лукойлом не будет, Лукойл берёт тренеров по принципу вторичных нефутбольных выгод, покладистых, удобных, готовых их повестку продвигать на пресс-конференциях. Карседо такое ощущение до сих пор в чемпионате Кипра играть пытается. И ждёт что у него прокатит этот футбол без особой мысли. Станкович был с судьями быдлом и с журналистами, а с руководством он такой же был угодник наверняка. Этот же угодник со всеми, а так ничего не изменилось.
      Вася барселонский
      Вася барселонский
      вчера в 22:20
      Быков с победой!
      Gromoboyd
      Gromoboyd ответ KAY_717 (раскрыть)
      вчера в 22:20, ред.
      Смешно когда го... без истории, которое раз случайно стало чемпионом, что-то вякает. Не станет Галицкого и это го... загнётся, так как никому больше не нужно.
        KAY_717
        KAY_717 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 22:18
        Извечная бестолковая беготня о это конечно фирма 🤣🤣🤣
        Termez Zidan
        Termez Zidan
        вчера в 22:18
        Ничего, проиграли телятам ,ещё все впереди будем на ошибках учится. У всех будут впереди и поражения и выигрыши . Охладили нашу команду и хорошо,будем знать как и что.
        Gromoboyd
        Gromoboyd ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 22:17
        Потому что Барко был ужасен. Ни обострений, ничего. У него даже за счёт дриблинга мяч не удавалось держать. В том числе первый гол он привёз потеряв мяч. Плюс мы не знаем в каком состоянии он уходил на перерыв.
        y-ago
        y-ago
        вчера в 22:17
        Для начала сезона — рвения и желания бороться у обеих команд было достаточно. Но будем честными: сегодня «Краснодар» был лучше, особенно в первом тайме, который и решил исход матча. И тренер «Краснодара» переиграл — команда выглядела более собранной и лучше использовала свои моменты. Во втором тайме «Спартак» в концовке мог спасти игру — но...
        Без трагедий. Сезон только начинается — удачи Спартаку!
        Гость
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         