Маринкин: «Моя задача — тренироваться и прогрессировать»

Полузащитник московского «Динамо» прокомментировал победу команды над динамовцами из Махачкалы со счётом 3:1. Матч третьего тура РПЛ прошёл 9 августа.

В целом по игре у нас не всё получалось. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить. Мой гол? Моя задача — тренироваться и прогрессировать.

Это только начало сезона. Мы видим, что не только у нас, но и, например, у «Локомотива» какие-то проблемы с результатом. Посмотрим, что будет дальше. Главное, продолжать работать и выдавать свой максимум.