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Маринкин: «Моя задача — тренироваться и прогрессировать»

вчера, 21:59
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоЗавершен

Полузащитник московского «Динамо» Тимофей Маринкин прокомментировал победу команды над динамовцами из Махачкалы со счётом 3:1. Матч третьего тура РПЛ прошёл 9 августа.

В целом по игре у нас не всё получалось. Хорошо, что во втором тайме нам удалось забить. Мой гол? Моя задача — тренироваться и прогрессировать.

Это только начало сезона. Мы видим, что не только у нас, но и, например, у «Локомотива» какие-то проблемы с результатом. Посмотрим, что будет дальше. Главное, продолжать работать и выдавать свой максимум.

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баск
баск
вчера в 22:15
Пральна Тима рассуждает..
И хорошо бы ещё не дать себя забрить в разные там пиаровские акции и мероприятия, а то некоторые, кого забрили- не будем показывать пальцем- давно забыл под эту сурдинку, что такое "тренироваться и прогрессировать"..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:10
В Псж ещё не намылился?))
Гость
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