«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью

В третьем туре чемпионата России-2026/27 «Рубин» принимал «Оренбург». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
На 48-й минуте счёт открыл Эмил Ценов. Казанский клуб ушёл от поражения благодаря автоголу Алексея Татаева.
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