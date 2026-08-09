Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью

вчера, 22:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавершен

В третьем туре чемпионата России-2026/27 «Рубин» принимал «Оренбург». Команды не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

На 48-й минуте счёт открыл Эмил Ценов. Казанский клуб ушёл от поражения благодаря автоголу Алексея Татаева.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» на выезде переиграл «Спартак»
Вчера, 21:58
«Родина» обыграла «Зенит» с минимальным счётом в матче РПЛ
Вчера, 19:00
«Челси» дважды забил с пенальти, но не смог обыграть малазийский клуб
Вчера, 16:55
Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
Вчера, 16:26
«Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» в товарищеском матче
Вчера, 16:04
«Барселона» обыграла «Ноттингем» в рамках товарищеского турнира
08 августа
Все комментарии
chromage
chromage ответ 6dp3x45spt9h (раскрыть)
сегодня в 05:46
Ничья дома очень даже плохо :)
6dp3x45spt9h
6dp3x45spt9h
сегодня в 04:55
Ничья на выезде - совсем неплохо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 