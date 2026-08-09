Кривцов: «Матчи со „Спартаком“ — всегда война»

Полузащитник «Краснодара» , признанный лучшим игроком матча, прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ . Он отметил, что игры с московской командой всегда складываются тяжело.

У нас со «Спартаком» всегда самые сложные матчи. Игра выдалась не то что нелёгкая — это было как война. Думаю, что против «Спартака» ребята всегда хотят выиграть, и именно на этом стадионе всегда получается.