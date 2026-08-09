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Кривцов: «Матчи со „Спартаком“ — всегда война»

вчера, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, признанный лучшим игроком матча, прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ. Он отметил, что игры с московской командой всегда складываются тяжело.

У нас со «Спартаком» всегда самые сложные матчи. Игра выдалась не то что нелёгкая — это было как война. Думаю, что против «Спартака» ребята всегда хотят выиграть, и именно на этом стадионе всегда получается.

«Краснодар» одержал третью победу подряд и с девятью очками возглавил таблицу РПЛ.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 01:58
Парню надо за языком последить или приехать на экскурсию, где реально в*йна, а так это ребячество игру сравнивать с войной.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:08
Если позволите, один вопрос. Раньше за подобные оскорбления удаляли пожизненно, сейчас- только на сутки. Завтра он выйдет и снова будет грубить. Таким как он, суточное наказание не страшно, он не участвует в жизни Соккера, ему главное нагрубить, а сутки ему не страшны.

Вот, только вчера, на опросе, я поднимал эту тему...
Прошу простить.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:46
Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:45
Добрый вечер. Меры приняты.
Гость
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