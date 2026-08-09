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Мусаев: «Команда не рассыпалась после быстрого гола»

вчера, 22:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ. Он отметил, что команда правильно отреагировала на пропущенный гол на второй минуте.

Тяжёлое начало, пропустили практически в первой атаке. Понравилась реакция — не рассыпались, играли агрессивно. «Спартак» был острее в концовке, но за счёт дисциплины и силы духа смогли выиграть. Главный матч тура оправдал все ожидания.

Мусаев также рассказал, что готовился к выходу Манфреда Угальде, а Мирлинд Даку после двух тренировок не был готов на 100% и вышел только на замену. «Краснодар» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу РПЛ.

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Все комментарии
nkbfh9sr6b4v
nkbfh9sr6b4v
сегодня в 06:07
Быки молодцы, солидно смотрятся,удачи им в этом сезоне
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:32
Краснодарцы выглядили получше.
Capral
Capral
вчера в 23:02
Надо признать, что Краснодар играет солидно- это тренерская заслуга. И правильно Мусаев говорит- не развалились после быстрого гола, собрались. Практически, по всем игровым компонентам, Краснодар превзошел соперника. Возможно, по голевым моментам, Спартак поражения и не заслуживал, но по тренерской мысли, однозначно- лучше был Мусаев. Не хватает Спартаку внутренней силы, всё очень поверхностно и зыбко. Ставка, исключительно на Даку может не сработать. Буду рад ошибиться.
Гость
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