Мусаев: «Команда не рассыпалась после быстрого гола»

вчера, 22:53

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ . Он отметил, что команда правильно отреагировала на пропущенный гол на второй минуте.

Тяжёлое начало, пропустили практически в первой атаке. Понравилась реакция — не рассыпались, играли агрессивно. «Спартак» был острее в концовке, но за счёт дисциплины и силы духа смогли выиграть. Главный матч тура оправдал все ожидания.