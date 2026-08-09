Мусаев: «Команда не рассыпалась после быстрого гола»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ. Он отметил, что команда правильно отреагировала на пропущенный гол на второй минуте.
Тяжёлое начало, пропустили практически в первой атаке. Понравилась реакция — не рассыпались, играли агрессивно. «Спартак» был острее в концовке, но за счёт дисциплины и силы духа смогли выиграть. Главный матч тура оправдал все ожидания.
Мусаев также рассказал, что готовился к выходу Манфреда Угальде, а Мирлинд Даку после двух тренировок не был готов на 100% и вышел только на замену. «Краснодар» одержал третью победу подряд и возглавил таблицу РПЛ.