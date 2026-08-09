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Воробьев ответил на вопрос про адаптацию в «Краснодаре»

вчера, 23:33
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Футболист «Краснодара» Дмитрий Воробьев высказался по поводу адаптации в новой команде. В третьем туре РПЛ «быки» в гостях обыграли московский «Спартак» со счётом 2:1.

Не сказал бы, что у меня нет пространства. Оно есть, но когда ты приходишь в другую команду, она играет по‑другому. Пока привыкаю. Можно было бы сказать, что я не так силён, как Джон Кордоба в единоборствах, но у меня есть другие качества. Понятно, каждому нападающему хочется уйти с поля с забитым мячом. Но я не сильно сегодня расстроился, главное — уйти с победой. Победил сильнейший.

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Comentarios
Comentarios ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
Он же воспитанник Краснодара, вернулся. Роль оттянутого нападающего видимо его будет.
Capral
Capral
вчера в 23:45, ред.
Так же, как переход Баринова в ЦСКА мне показался неразумным, с самого начала, так и приглашение Воробья в Краснодар не очень понимаю. Можно провести параллель, между переходом Рэшфорда в Барселону, к которой, англичанин, ментально не подходил, так, и переезд Воробья в Краснодар, представляется мне странным, по той же причине... Но возможно, сейчас, после ухода Сперцяна, когда Краснодар становится более прагматичным и жестким, может, и Воробьев, тем или иным образом встроится в игровой рисунок команды...
Гость
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