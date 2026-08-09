Воробьев ответил на вопрос про адаптацию в «Краснодаре»

Футболист «Краснодара» высказался по поводу адаптации в новой команде. В третьем туре РПЛ «быки» в гостях обыграли московский «Спартак» со счётом 2:1.

Не сказал бы, что у меня нет пространства. Оно есть, но когда ты приходишь в другую команду, она играет по‑другому. Пока привыкаю. Можно было бы сказать, что я не так силён, как Джон Кордоба в единоборствах, но у меня есть другие качества. Понятно, каждому нападающему хочется уйти с поля с забитым мячом. Но я не сильно сегодня расстроился, главное — уйти с победой. Победил сильнейший.