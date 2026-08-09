Молина прибыл в Рим на медосмотр для перехода в «Рому»

вчера, 23:48

Защитник «Атлетико» прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Рому». Аргентинец в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом до 2030 года.

Сумма сделки между «Ромой» и «Атлетико» составит 17 млн — 13 млн евро фиксированной части и 4 млн бонусов. Ожидается, что Молина пройдёт медосмотр в понедельник, 10 августа, после чего официально станет игроком «Ромы».

Главный тренер «Ромы» уже сообщил, что рассчитывает на защитника со вторника.