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Молина прибыл в Рим на медосмотр для перехода в «Рому»

вчера, 23:48

Защитник «Атлетико» Науэль Молина прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Рому». Аргентинец в ближайшее время подпишет контракт с итальянским клубом до 2030 года.

Сумма сделки между «Ромой» и «Атлетико» составит 17 млн — 13 млн евро фиксированной части и 4 млн бонусов. Ожидается, что Молина пройдёт медосмотр в понедельник, 10 августа, после чего официально станет игроком «Ромы».

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини уже сообщил, что рассчитывает на защитника со вторника.

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сегодня в 07:13
Рома должна побороться за медальки.
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