Шалимов: «Матч „Спартак“ — „Краснодар“ — лучший в сезоне»

Бывший футболист сборной России заявил, что встреча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:1) стала лучшей на старте сезона. Он отметил высокое качество игры и уровень борьбы.

Я не ожидал, что матч будет настолько смотрибельным. Было много борьбы, но качественные действия. Кроме первого мяча, мы не увидели грубых ошибок. Я уверен, что это лучшая игра первых туров нынешнего сезона. «Краснодар» владел преимуществом и играл поинтереснее. Думаю, что «Краснодар» одержал заслуженную победу.