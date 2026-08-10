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Шалимов: «Матч „Спартак“ — „Краснодар“ — лучший в сезоне»

сегодня, 00:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов заявил, что встреча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (2:1) стала лучшей на старте сезона. Он отметил высокое качество игры и уровень борьбы.

Я не ожидал, что матч будет настолько смотрибельным. Было много борьбы, но качественные действия. Кроме первого мяча, мы не увидели грубых ошибок. Я уверен, что это лучшая игра первых туров нынешнего сезона. «Краснодар» владел преимуществом и играл поинтереснее. Думаю, что «Краснодар» одержал заслуженную победу.

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Все комментарии
6mhuy9z9w7t7
6mhuy9z9w7t7
сегодня в 07:15
Первые 10 минут - лучшие, а дальше тягомотина.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 03:37
Выпил чтоль и бредит? У меня чуть кровь из глаз не пошла когда второй тайм смотрел. Игра уровня 30ой английсокй лиги владельцев пабов. Игроки не могут точно пас отдать ближайшему на 5 метров...
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 01:18
Смешно.
Гость
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