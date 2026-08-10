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«Арсенал» включился в борьбу за Баркола

сегодня, 00:11

«Арсенал» нацелился на вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола и готов составить конкуренцию «Ливерпулю». Лондонский клуб уже контактировал с представителями 23-летнего француза.

В прошлом сезоне Баркола забил 13 голов и отдал 7 передач в 49 матчах за ПСЖ. Он способен играть на обоих флангах атаки и в центре нападения. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.

Для «Арсенала» Баркола станет усилением атаки. Однако его адаптация к АПЛ может занять время.

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08 августа
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:10
Зачем англичанам Барколя за 150 млн?
Если так сильно нужен, можно подождать до 2028)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:38, ред.
А зачем он Арсеналу, у которого на левом фланге есть, в отличии от Барколя, бегунки с мозгами в лице Мартинелли и Троссарда ?

Или это шарада такая от промоутеров французского Буратино ? Ну если только...
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 00:31
Француз прямо на расхват.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Агент у Барколя хороший))
Capral
Capral
сегодня в 00:14
Что их так впечатляет в Барколя?
Гость
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