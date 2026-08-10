«Арсенал» включился в борьбу за Баркола

«Арсенал» нацелился на вингера «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола и готов составить конкуренцию «Ливерпулю». Лондонский клуб уже контактировал с представителями 23-летнего француза.
В прошлом сезоне Баркола забил 13 голов и отдал 7 передач в 49 матчах за ПСЖ. Он способен играть на обоих флангах атаки и в центре нападения. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.
Для «Арсенала» Баркола станет усилением атаки. Однако его адаптация к АПЛ может занять время.
Если так сильно нужен, можно подождать до 2028)))
Или это шарада такая от промоутеров французского Буратино ? Ну если только...