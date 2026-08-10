«Арсенал» включился в борьбу за Баркола

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«Арсенал» нацелился на вингера «Пари Сен-Жермен» и готов составить конкуренцию «Ливерпулю». Лондонский клуб уже контактировал с представителями 23-летнего француза.

В прошлом сезоне Баркола забил 13 голов и отдал 7 передач в 49 матчах за ПСЖ . Он способен играть на обоих флангах атаки и в центре нападения. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2028 года.