Угальде высказался по поводу поражения от «Краснодара»

Нападающий московского «Спартака» дал комментарий после поражения от «Краснодара» (1:2) в третьем туре чемпионата России-2026/27.

Мы быстро начали, один гол забили, там уже буквально 10 минут прошло — и было два еще гола. Очень много эмоций. Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили в то, что можем забрать три очка, но не удалось.

Согласен с тем, что второй тайм был другим. «Краснодар» вышел на поле защищать результат, сохранять счет. Поэтому игра была больше на контратаках. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Игра была достаточно равная.