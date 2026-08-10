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Угальде высказался по поводу поражения от «Краснодара»

сегодня, 00:23
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Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий после поражения от «Краснодара» (1:2) в третьем туре чемпионата России-2026/27.

Мы быстро начали, один гол забили, там уже буквально 10 минут прошло — и было два еще гола. Очень много эмоций. Конечно, мы должны были лучше контролировать эту игру. После забитого гола мы верили в то, что можем забрать три очка, но не удалось.

Согласен с тем, что второй тайм был другим. «Краснодар» вышел на поле защищать результат, сохранять счет. Поэтому игра была больше на контратаках. Тем не менее у нас были хорошие моменты, но не смогли их реализовать. Игра была достаточно равная.

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ABir
ABir
сегодня в 03:34
Манфред не первый сезон играет в РПЛ и должен знать, что никто просто так за быстрый гол Спартаку очки не отдаст, тем более Краснодар. Дальше против Спартака играть будут все с удвоенной энергией, даже аутсайдеры. Никто не будет слушать, что Спартак готов к борьбе за первое место со своими вновь приобретенными звездами. Надо в каждом матче через не могу доказывать свои амбиции. Хорошо, что это поражение случилось в начале чемпионата, оно должно стать холодным отрезвляющим душем для Команды и тренера, пора спускаться с небес и заскучать рукава в тяжелой повседневной работе. Впереди еще много игр и ничего не потеряно.
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