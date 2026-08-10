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Баженов: «Карседо поздно выпустил Даку»

сегодня, 00:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, что главный тренер «красно-белых» Хуан Карлос Карседо слишком поздно выпустил на поле нападающего Мирлинда Даку в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Карседо немного затянул с выходом Даку. Может быть, минут на 5–10. Когда Даку вышел, игра перестроилась. Нужно было насыщать штрафную передачами, по диагонали кроссами. В этом как раз Даку мог усилить «Спартак», он хорошо цеплялся.

Даку вышел на замену на 68-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:56
Как говорил один чипсоед ... ну все помнят. Даку не Месси, не Холанд, что бы вот так, сходу. Тем более, на мой взгляд, в Рубине он действовал как форвард в контратакующей игре, а Спартак хочет доминировать, т.е. позиционные атаки, в основном. Что ж...ожидание результата только началось.
chromage
chromage ответ 7z6naqsg4sze (раскрыть)
сегодня в 06:39, ред.
Ну за 11 млн остается только молиться =) В целом Даку привыкнет скорее будет тащить Спартак, чем нет.
7z6naqsg4sze
7z6naqsg4sze
сегодня в 04:16
На трасфер Даку спартачи через чур молятся, ждут чего то сверхъестественного.
Типа до этого играли никчёмные игрочишки, а вот пришёл Даку и мы порвём всех как в чемпионате, так и в кубке. А если дадут Барсу с Реалом, то разорвут их как тузик грелку.
Чем больше надеешься, тем больше будет разочаровании в будущем.
Gromoboyd
Gromoboyd
сегодня в 01:17
С этим согласен. В такую игру ещё попробуй попади. Думаю, если бы Угальде не забил в первом тайме, то албанец бы вышел раньше.
А вообще многие сыграли плохо. Литвинов - кошмар. Умяров, Ьарко, Зобнин, Жедсон - плохо.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:41
Экспертом быть легко... Нет недостатка в них.
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