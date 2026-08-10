Баженов: «Карседо поздно выпустил Даку»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов заявил, что главный тренер «красно-белых» Хуан Карлос Карседо слишком поздно выпустил на поле нападающего Мирлинда Даку в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
Карседо немного затянул с выходом Даку. Может быть, минут на 5–10. Когда Даку вышел, игра перестроилась. Нужно было насыщать штрафную передачами, по диагонали кроссами. В этом как раз Даку мог усилить «Спартак», он хорошо цеплялся.
Даку вышел на замену на 68-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
Типа до этого играли никчёмные игрочишки, а вот пришёл Даку и мы порвём всех как в чемпионате, так и в кубке. А если дадут Барсу с Реалом, то разорвут их как тузик грелку.
Чем больше надеешься, тем больше будет разочаровании в будущем.
А вообще многие сыграли плохо. Литвинов - кошмар. Умяров, Ьарко, Зобнин, Жедсон - плохо.