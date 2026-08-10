Баженов: «Карседо поздно выпустил Даку»

сегодня, 00:36

Бывший футболист «Спартака» заявил, что главный тренер «красно-белых» слишком поздно выпустил на поле нападающего в матче 3-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

Карседо немного затянул с выходом Даку. Может быть, минут на 5–10. Когда Даку вышел, игра перестроилась. Нужно было насыщать штрафную передачами, по диагонали кроссами. В этом как раз Даку мог усилить «Спартак», он хорошо цеплялся.

Даку вышел на замену на 68-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.