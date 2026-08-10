Жедсон: «Не удалось победить „Краснодар“, но это футбол»

Полузащитник «Спартака» Жедсон прокомментировал результат матча чемпионата России с «Краснодаром». 9 августа красно-белые уступили дома со счётом 1:2.
Тяжелый матч, отдали себя полностью. К сожалению, не удалось победить. Но это футбол. Мы сделали всё, что смогли. Мы хотели выиграть, это была главная задача. У нас все игроки важны. Мы стараемся играть как одна команда.
После трёх туров спартаковцы идут на третьем месте в таблице, набрав шесть очков.
И вот я кстати вспоминаю что это не первый раз уже и не второй когда Жедсон не решает, сложный матч, мало подходов, Жедсон остаётся в какой то позиции чтобы решать и не решает, гораздо больше таких моментов в памяти чем тех когда он решает, а он стоил, извините меня, 27 миллионов, абсолютный рекорд не только для Спартака, а вообще для РПЛ огромная сумма, а не решает, я вообще не помню момента когда Жедсон решил. Вот это удручает очень сильно. Деньги конечно не мои, но Жедсон не сильнее всех остальных игроков команды которые стоят минимум в два раза дешевле. Совсем не делает разницу. Смешался с остальными по уровню и всё. Хотя по идее должен за собой наоборот вести и подтягивать уровень команды как это получалось у Промеса.