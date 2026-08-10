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Жедсон: «Не удалось победить „Краснодар“, но это футбол»

сегодня, 00:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Полузащитник «Спартака» Жедсон прокомментировал результат матча чемпионата России с «Краснодаром». 9 августа красно-белые уступили дома со счётом 1:2.

Тяжелый матч, отдали себя полностью. К сожалению, не удалось победить. Но это футбол. Мы сделали всё, что смогли. Мы хотели выиграть, это была главная задача. У нас все игроки важны. Мы стараемся играть как одна команда.

После трёх туров спартаковцы идут на третьем месте в таблице, набрав шесть очков.

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Все комментарии
7vuz97udpjwy
7vuz97udpjwy
сегодня в 07:31
Очень важные очки вы потеряли
n4dppukmzsqf
n4dppukmzsqf
сегодня в 06:47
Главное счет на табло... а остальное уже не важно...
a-league
a-league
сегодня в 06:01, ред.
Не, это стабильность
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
сегодня в 05:32
Не согласен с Жедсоном!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:41, ред.
Ну как сказать то, не всё сделали, как команда совсем не всё, всё таки по прежнему игры структурной нету, что то какая то беготня по флангам, такое ощущение что в центре поля игры вообще не было сегодня, то есть когда соперник позволяет там игра есть, а как нет Спартак во фланги всю игру уводит, но во флангах нет ворот, они в центре, что сегодня реально было из атакующего у Спартака? Да особо ничего кроме редких моментов приходящих с навесов с флангов и удара самого Жедсона в штангу.

И вот я кстати вспоминаю что это не первый раз уже и не второй когда Жедсон не решает, сложный матч, мало подходов, Жедсон остаётся в какой то позиции чтобы решать и не решает, гораздо больше таких моментов в памяти чем тех когда он решает, а он стоил, извините меня, 27 миллионов, абсолютный рекорд не только для Спартака, а вообще для РПЛ огромная сумма, а не решает, я вообще не помню момента когда Жедсон решил. Вот это удручает очень сильно. Деньги конечно не мои, но Жедсон не сильнее всех остальных игроков команды которые стоят минимум в два раза дешевле. Совсем не делает разницу. Смешался с остальными по уровню и всё. Хотя по идее должен за собой наоборот вести и подтягивать уровень команды как это получалось у Промеса.
Гость
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