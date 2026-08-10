Жедсон: «Не удалось победить „Краснодар“, но это футбол»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал результат матча чемпионата России с «Краснодаром». 9 августа красно-белые уступили дома со счётом 1:2.

Тяжелый матч, отдали себя полностью. К сожалению, не удалось победить. Но это футбол. Мы сделали всё, что смогли. Мы хотели выиграть, это была главная задача. У нас все игроки важны. Мы стараемся играть как одна команда.