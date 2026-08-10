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«Интер» может продать Станковича ради трансфера Джонса из «Ливерпуля»

сегодня, 00:57

«Интер» рассматривает возможность продажи полузащитника Александара Станковича для финансирования трансфера хавбека «Ливерпуля» Кертиса Джонса. Итальянский клуб активировал опцию выкупа серба у «Брюгге» за 23 млн евро.

«Интер» уже отклонил предложение «Брентфорда» по Станковичу в размере 40 млн евро, но может продать его, если поступит улучшенное предложение. Вырученные средства пойдут на покупку Джонса, у которого остался год контракта с «Ливерпулем».

Английский клуб хочет получить за Джонса около 41 млн евро. «Интер» также может подождать год и подписать игрока бесплатно, но рискует столкнуться с конкуренцией.

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