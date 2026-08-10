Родри должен вернуться в расположение «Манчестер Сити» 14 августа

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что полузащитник Родри вернется в расположение команды 14 августа.
На данный момент он будет в Манчестере. Новостей нет. 14 августа он вернется.
На данный момент он будет в Манчестере. Новостей нет. 14 августа он вернется.
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