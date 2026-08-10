Дзюба заявил, что готов завершить карьеру без хорошего предложения

вчера, 09:59

Бывший нападающий «Акрона» заявил, что готов завершить карьеру, если не получит предложения от команды, способной бороться за высокие места.

Я спокоен за своё будущее. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, но больше в такие команды не хочу — сделал своё дело, оставил клуб в РПЛ и ушёл. Хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов.