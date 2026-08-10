Дзюба заявил, что готов завершить карьеру без хорошего предложения

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что готов завершить карьеру, если не получит предложения от команды, способной бороться за высокие места.
Я спокоен за своё будущее. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, но больше в такие команды не хочу — сделал своё дело, оставил клуб в РПЛ и ушёл. Хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов.
Когда говорят, что меня кто-то пытается куда-нибудь засунуть, мне становится смешно. Переговоры — не моя территория. Моя территория — футбольное поле, раздевалка, коллектив. Всё остальное — дело моего друга и агента Леонида Гольдмана. Но меня никто никуда не засовывает — так я никуда не пойду.