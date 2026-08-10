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Дзюба заявил, что готов завершить карьеру без хорошего предложения

вчера, 09:59

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что готов завершить карьеру, если не получит предложения от команды, способной бороться за высокие места.

Я спокоен за своё будущее. Если позовёт хорошая команда, в которой можно за что-то побороться, я с удовольствием рассмотрю. Если нет, спокойно готов завершить карьеру. Мне есть чем заняться. «Акрону» я отдал всего себя, но больше в такие команды не хочу — сделал своё дело, оставил клуб в РПЛ и ушёл. Хочется играть в футбол. Даже со скамейки выходить готов.

Когда говорят, что меня кто-то пытается куда-нибудь засунуть, мне становится смешно. Переговоры — не моя территория. Моя территория — футбольное поле, раздевалка, коллектив. Всё остальное — дело моего друга и агента Леонида Гольдмана. Но меня никто никуда не засовывает — так я никуда не пойду.

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Все комментарии
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
вчера в 20:24, ред.
В его словах только высокомерие одно. Кому ты нужен из более достойных команд ? Да и еще принцесса готова выходить на замену . Какой молодец . Бороться за самые высокие места . А ты им нужен ? Чучело деревянное . Уже и Акрон не тянул , но заслуги и тут себе приписал. Просто ты никому не нужен и проще будет всем сказать , что не смог договориться с топ командами РПЛ и решил закончить карьеру . Но её ты уже давно закончил если честно.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
вчера в 13:17
А вывести команду из ФНЛ в РПЛ разве не благое дело?
w9tc8g7u92fg
w9tc8g7u92fg
вчера в 11:44
А как же Спартак, неужели родной клуб, где его всему научили, бросит его?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Блогером будет там или клоуном каким-нибудь, ну это он умеет
8es7wdnk3bhm
8es7wdnk3bhm
вчера в 10:19
Хорошего предложения и не будет, тысяч на 300 рублей в месяц в ФНЛ можно.
ggy97qzqsytn
ggy97qzqsytn
вчера в 10:15
Есть для него одно хорошее предложение - вздрачнуть на посошок и на пенсию!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:05
Видимо такого скандалиста с запросами никто не готов приглашать...
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