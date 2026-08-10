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Глава РПЛ Алаев положительно оценил работу судей в начале сезона

вчера, 10:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о работе арбитров на старте сезона-2026/2027.

Даже по игре «Краснодара» со «Спартаком» я заметил, что судьи дают больше бороться. Это радует. Я бы хотел поблагодарить Левникова и бригаду. Наверняка найдут, к чему придраться. Хорошая игра, и хорошая она во многом благодаря работе Кирилла, за что ему спасибо. Если говорить в целом, хорошая динамика, борьба, уровень сопротивления. Всё это не может быть без качественного судейства.

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Все комментарии
snsxnud72uv4
snsxnud72uv4
вчера в 11:46
А как же Спартак с его бесконечными жалобами на судей?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 10:37
Здравствуйте.

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