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Моуриньо рассказал об отказе возглавить МЮ ради «Челси» в 2013 году

вчера, 10:41

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо рассказал, что в 2013 году договорился возглавить «Манчестер Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона, однако в итоге решил вернуться в «Челси».

Когда я уходил из «Реала», то уже договорился с «Манчестер Юнайтед», что возглавлю команду после сэра Алекса. Для меня это было очень лестное предложение — «Манчестер Юнайтед» обладает огромной привлекательностью. Если «Реал» я считаю крупнейшим клубом мира, то МЮ находится совсем рядом.

Но любовь к футболу — это одно, а особые чувства к конкретному клубу — совсем другое. Иногда они оказываются сильнее. После периода в «Реале» мне прежде всего хотелось оказаться там, где я чувствовал бы, что меня действительно ждут.

Отказаться от возможности стать преемником сэра Алекса Фергюсона было очень тяжёлым решением. Но я о нём не жалею, потому что тогда поступил так, как подсказывало мне сердце.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:51
Перед Челси сдержал слово
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Не сдержал слово получается...
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