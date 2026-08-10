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Фергюсон подтвердил отказ Моуриньо возглавить МЮ в 2013 году

вчера, 11:39

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон подтвердил, что в 2013 году Жозе Моуриньо предложили сменить его во главе команды. По словам шотландца, португалец сначала согласился, но спустя несколько часов изменил решение ради возвращения в «Челси».

Да, мы предлагали ему возглавить команду. Я поговорил с Жозе и рассказал, как всё обстоит. После нашего разговора у меня сложилось впечатление, что он согласен. Но уже через несколько часов ситуация изменилась.

Вечером он позвонил мне, плакал и говорил: «Алекс, я не смогу принять предложение. Я уже пообещал „Челси“, что вернусь, и не хочу нарушать своё слово». Я понимал, почему он принял такое решение, хотя, конечно, был разочарован.

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Mangur
Mangur
вчера в 12:19
Кому интересен 2013 год?
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