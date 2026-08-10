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В ЦСКА рассказали о контактах с Личкой перед назначением Игдисамова

вчера, 11:59

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что после ухода Фабио Челестини представители клуба общались с экс-тренером «Динамо» и «Оренбурга» Марцелом Личкой.

С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 07:52
Вы считаете, что Игдисамов лучше Слуцкого?
112910415
112910415
вчера в 18:04
будущее в тумане
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 14:42
Он уже дважды озвучивал нежелание возвращаться. Видимо стыдно за работу в Рубине, а может иные причины. Но это не вариант
cska1948
cska1948
вчера в 14:10
Сейчас Слуцкий без работы. Почему бы ему не предложить вернуться в ЦСКА?
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:14
Финансовую ситуацию ЦСКА ты обрисовал подробно. Но я думаю, что на зарплату Челестини можно было найти тренера покруче Игдисамова, хотя против последнего не имею ничего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:45, ред.
Все происходящее в клубе можно понять исходя из финансовых реалий сегодняшнего дня. А реалии таковы. ВЭБ РФ под широчайшими санкциями, Гинер под персональными санкциями. Реально есть только два акционера , это Баланович и один ноунейм. Платежи, переводы и все финансовые операции как на вход, так и на выход заблокированы. До сих пор не получены деньги за Влашича и даже Койта из Турции. Пожалуй в РПЛ ситуация хуже только у Ахмата. В такой ситуации как говорят не до жиру быть бы живу. Не знаю как иной клуб работал бы, но ЦСКА пока на плаву.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:36
У Лички запросы намного больше.
Capral
Capral
вчера в 12:08
Личка до сих пор без клуба сидит и никогда толковым тренером не был. Футбольный простак, весь футбол которого заточен только под атаку, невзирая на собственные тылы и середину поля... В этом плане всё правильно ЦСКА сделал.

Игдисамов? Могу сказать только одно- неопытный тренер, не имеющий практику с клубами высшей лиги. После провала с Челестини, армейцам нужен опытный толковый наставник, который, прежде всего, мог бы привести в чувства весь коллектив и зарядить положительной энергией.

Пока, у Игдисамова не очень получается- и с игрой, и с результатами. А перевод Баринова в линию атаки, видится мне футбольным извращением. Поэтому, конечно, назначение Игдисамова на должность ГТ ЦСКА- большой риск и сомнительное решение. В любом случае, пожелаю тренеру и команде Удачи!!!
Гость
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