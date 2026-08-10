В ЦСКА рассказали о контактах с Личкой перед назначением Игдисамова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что после ухода Фабио Челестини представители клуба общались с экс-тренером «Динамо» и «Оренбурга» Марцелом Личкой.
С Марцелом Личкой мы знакомы. Не буду скрывать, мы общались. Но выбор сделан в пользу Дмитрия Игоревича Игдисамова.
Игдисамов? Могу сказать только одно- неопытный тренер, не имеющий практику с клубами высшей лиги. После провала с Челестини, армейцам нужен опытный толковый наставник, который, прежде всего, мог бы привести в чувства весь коллектив и зарядить положительной энергией.
Пока, у Игдисамова не очень получается- и с игрой, и с результатами. А перевод Баринова в линию атаки, видится мне футбольным извращением. Поэтому, конечно, назначение Игдисамова на должность ГТ ЦСКА- большой риск и сомнительное решение. В любом случае, пожелаю тренеру и команде Удачи!!!