УЕФА, АФК и КОНКАКАФ потребовали независимой проверки действий ФИФА

УЕФА , АФК и КОНКАКАФ призвали провести независимую проверку ситуации вокруг предложения о продаже доли в чемпионате мира ФИФА .

ФИФА признала, что в процессе были допущены ошибки, однако представила произошедшее как проблему коммуникации. На деле речь идёт об ошибке в принятии решений. Предложение продвигалось в сжатые сроки, без содержательных консультаций и с дедлайном, который не позволял национальным ассоциациям должным образом изучить его условия. Такой порядок действий был направлен на ограничение тщательного изучения предложения.

Не было признано и то, что сама попытка продать долю в чемпионате мира ФИФА была ошибочной. Это не просто процедурный просчёт, а фундаментальное нарушение доверия к тем институтам, которым ФИФА должна служить.

ФИФА намерена представить полный отчёт об этих событиях Совету ФИФА . Однако при таких обстоятельствах проверку должна проводить полностью независимая третья сторона, а не сама ФИФА , её сотрудники или кто-либо из заинтересованных сторон в футболе. Администрация ФИФА не должна участвовать в проведении проверки. Все относящиеся к ситуации документы и записи должны быть сохранены.