УЕФА, АФК и КОНКАКАФ призвали провести независимую проверку ситуации вокруг предложения о продаже доли в чемпионате мира ФИФА.
ФИФА признала, что в процессе были допущены ошибки, однако представила произошедшее как проблему коммуникации. На деле речь идёт об ошибке в принятии решений. Предложение продвигалось в сжатые сроки, без содержательных консультаций и с дедлайном, который не позволял национальным ассоциациям должным образом изучить его условия. Такой порядок действий был направлен на ограничение тщательного изучения предложения.
Не было признано и то, что сама попытка продать долю в чемпионате мира ФИФА была ошибочной. Это не просто процедурный просчёт, а фундаментальное нарушение доверия к тем институтам, которым ФИФА должна служить.
ФИФА намерена представить полный отчёт об этих событиях Совету ФИФА. Однако при таких обстоятельствах проверку должна проводить полностью независимая третья сторона, а не сама ФИФА, её сотрудники или кто-либо из заинтересованных сторон в футболе. Администрация ФИФА не должна участвовать в проведении проверки. Все относящиеся к ситуации документы и записи должны быть сохранены.
На встрече руководства в Марокко присутствовал только один избранный функционер. Члены Совета ФИФА и национальные ассоциации приглашены не были. На встрече присутствовал управленческий комитет, состоящий из высокопоставленных сотрудников ФИФА. Такая ситуация лишь усиливает существующие опасения. Там, где должна быть ответственность, наблюдается молчание, а там, где необходима открытость, — дистанция. Футбол нуждается в руководстве, которое служит ему, а не стремится им командовать.
Причём, компания-аудитор должна быть из Европы, но очень желательно- не из числа аудиторов Большой четвёрки, поскольку в ней доминирует американское влияние, в данном случае совершенно недопустимое.
Подойдут британо-германо-голландская Binder Dijker Otte, а ещё лучше французская Mazars, но без участия её американского крыла Forvis Mazars, LLP.
Для вящей корректности можно подключить кого-то из азиатов, например японскую
Asahi Networks или независимый альянс ASNAF.
В отношении ФИФА была предпринята вполне конкретная попытка рейдерского захвата этой организации, но не в форме её захвата как таковой, а в форме
отъёма её активов в пользу сомнительных частных лиц.
Семейная шайка гопников в составе Трампа, Кушнера и Инфантино своими
действиями подорвала доверие мировой общественности не только к ФИФА, но и
к американским финансовым институтам, пытавшимся поучаствовать в этой афере, поэтому заниматься аудитом ФИФА должны неамериканские ревизоры.