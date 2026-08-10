Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: ФИФАЧемпионат мира 2030

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ потребовали независимой проверки действий ФИФА

вчера, 12:37

УЕФА, АФК и КОНКАКАФ призвали провести независимую проверку ситуации вокруг предложения о продаже доли в чемпионате мира ФИФА.

ФИФА признала, что в процессе были допущены ошибки, однако представила произошедшее как проблему коммуникации. На деле речь идёт об ошибке в принятии решений. Предложение продвигалось в сжатые сроки, без содержательных консультаций и с дедлайном, который не позволял национальным ассоциациям должным образом изучить его условия. Такой порядок действий был направлен на ограничение тщательного изучения предложения.

Не было признано и то, что сама попытка продать долю в чемпионате мира ФИФА была ошибочной. Это не просто процедурный просчёт, а фундаментальное нарушение доверия к тем институтам, которым ФИФА должна служить.

ФИФА намерена представить полный отчёт об этих событиях Совету ФИФА. Однако при таких обстоятельствах проверку должна проводить полностью независимая третья сторона, а не сама ФИФА, её сотрудники или кто-либо из заинтересованных сторон в футболе. Администрация ФИФА не должна участвовать в проведении проверки. Все относящиеся к ситуации документы и записи должны быть сохранены.

На встрече руководства в Марокко присутствовал только один избранный функционер. Члены Совета ФИФА и национальные ассоциации приглашены не были. На встрече присутствовал управленческий комитет, состоящий из высокопоставленных сотрудников ФИФА. Такая ситуация лишь усиливает существующие опасения. Там, где должна быть ответственность, наблюдается молчание, а там, где необходима открытость, — дистанция. Футбол нуждается в руководстве, которое служит ему, а не стремится им командовать.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с uefa.com Фото: ФК «Реал»
ФИФА отвергла обвинения в адрес Джанни Инфантино
08 августа
ОфициальноНорвежская ассоциация призывает Инфантино уйти в отставку
08 августа
ОфициальноВ Африканской конфедерации выразили поддержку Инфантино
07 августа
Ассоциация футбола Аргентины выразила поддержку Инфантино
07 августа
ОфициальноВ FIFPro заявили о злоупотреблении властью президентом ФИФА
07 августа
Инфантино проведёт экстренное совещание с руководством ФИФА
05 августа
Сортировать
Все комментарии
баск
баск ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Ну, вопрос творческий, я возможных исполнителей этого сакрального дела только для примера привёл..
Хотя имею пару возражений:

по Франции- там иностранцам, в том числе и арабам, запрещено участвовать
в капиталах французских фирм-аудиторов;
по ниггерам- у них практически весь континент поделен большой четвёркой. Местные тоже есть, но слишком худосочные, крошками питаются..)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Британо-германо-голландская МашаКатяВаня не подойдёт, - там англичане, которые за америкосов все свои "девственные" дырки на растерзание отдадут при любом раскладе.
Французы тоже под сомнением, ибо наверняка там арабское присутствие будет, которое, как известно под дядю Сэма лезгинку спляшит по щелчку последнего.

Надо какое-нибудь итало-испанское крыло, нищих бразилов, либо нигеров африканских, если таковые имеются. Но это, разумеется, идеальный вариант.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 17:21, ред.
Как там с местом запятой - мой этот вариант - УБРАТЬ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ! (Фантино). Даёшь революцию ФИФ! и заодно убрать Уэльс, Шотландию и С. Ирландию в одну Англию ( как на Олимпиаде) - хорош паразитировать.
Mangur
Mangur
вчера в 15:22
Жёстко. Только это всё зря. Спонсоры решат и Трампр.
y-ago
y-ago
вчера в 14:47
Вот это уже правильный разговор. Футбол — не частная лавочка руководства ФИФА, а мировой спорт, который должен жить по прозрачным и понятным правилам. Если возникают такие серьёзные вопросы, независимая проверка необходима — и давно пора, чтобы за решения отвечали не только на словах.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:49
Сторонники Аргентины и Месси вряд ли будут довольны этой новостью, но Фифа зашла слишком далеко, и смена руководства пойдет только на пользу мировому футболу.
баск
баск
вчера в 13:24, ред.
Всё верно, независимый аудит в такой ситуации жизненно необходим.

Причём, компания-аудитор должна быть из Европы, но очень желательно- не из числа аудиторов Большой четвёрки, поскольку в ней доминирует американское влияние, в данном случае совершенно недопустимое.

Подойдут британо-германо-голландская Binder Dijker Otte, а ещё лучше французская Mazars, но без участия её американского крыла Forvis Mazars, LLP.
Для вящей корректности можно подключить кого-то из азиатов, например японскую
Asahi Networks или независимый альянс ASNAF.

В отношении ФИФА была предпринята вполне конкретная попытка рейдерского захвата этой организации, но не в форме её захвата как таковой, а в форме
отъёма её активов в пользу сомнительных частных лиц.

Семейная шайка гопников в составе Трампа, Кушнера и Инфантино своими
действиями подорвала доверие мировой общественности не только к ФИФА, но и
к американским финансовым институтам, пытавшимся поучаствовать в этой афере, поэтому заниматься аудитом ФИФА должны неамериканские ревизоры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:10
Эти уже настоящая в*йна против Инфантино)) а ведь в марте 2027 выборы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 