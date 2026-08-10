Агент Тюкавина ответил, возможен ли ещё переход футболиста в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможного перехода игрока в «Зенит».
Завершена ли история с «Зенитом»? У Кости действующий контракт, который клуб выполняет. Как сложится, так сложится. Никакой особой инициативы, ни с кем не разговаривали. В данный момент Тюкавин — игрок «Динамо», который выходит и в каждой игре отдается. Сейчас начинается: «Костя не забивает поэтому или поэтому». Но это все ерунда и разговоры в пользу нищих.
И почему Тюкавиным никто из Европы не интересуется, ну хотябы из карликов? И только Зенит места себе не находит, всё ищет подход к посредственности. Они бы лучше подумали про нового тренера, потому что после вчерашнего ПОЗОРА, уважающий себя, не только тренер, но и человек- немедленно подает в отставку!!! А они- всё про Тюкавина, Карпукаса и им подобных...