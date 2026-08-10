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Агент Тюкавина ответил, возможен ли ещё переход футболиста в «Зенит»

вчера, 12:53

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможного перехода игрока в «Зенит».

Завершена ли история с «Зенитом»? У Кости действующий контракт, который клуб выполняет. Как сложится, так сложится. Никакой особой инициативы, ни с кем не разговаривали. В данный момент Тюкавин — игрок «Динамо», который выходит и в каждой игре отдается. Сейчас начинается: «Костя не забивает поэтому или поэтому». Но это все ерунда и разговоры в пользу нищих.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:02
смешная идея.
2j8fgw87sd33
2j8fgw87sd33
вчера в 15:54, ред.
Зачем Зениту распиаренная посредственность, итак уже разбавили спартаком на свою голову.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:36
Бомжи весь шлак по РПЛ собирают...
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:26
Тюкавин в Зените? Не верю...
Capral
Capral
вчера в 13:08, ред.
Еще раз убедился, что Сафонов, тот еще барыга, спекулянт и редиска. И снова нет точного ответа, и снова тень на плетень наводит, и от конкретного ответа уходит. Уже и сам Тюкавин извинился перед болелами за возможный уход, а Сафонов, всё еще маскируется. Честно сказать, надоели уже эти разговоры про мнимый переход Тюкавина в Зенит. Не того уровня игрок, чтоб о нем столько говорить...

И почему Тюкавиным никто из Европы не интересуется, ну хотябы из карликов? И только Зенит места себе не находит, всё ищет подход к посредственности. Они бы лучше подумали про нового тренера, потому что после вчерашнего ПОЗОРА, уважающий себя, не только тренер, но и человек- немедленно подает в отставку!!! А они- всё про Тюкавина, Карпукаса и им подобных...
Гость
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