Агент Тюкавина ответил, возможен ли ещё переход футболиста в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможного перехода игрока в «Зенит».

Завершена ли история с «Зенитом»? У Кости действующий контракт, который клуб выполняет. Как сложится, так сложится. Никакой особой инициативы, ни с кем не разговаривали. В данный момент Тюкавин — игрок «Динамо», который выходит и в каждой игре отдается. Сейчас начинается: «Костя не забивает поэтому или поэтому». Но это все ерунда и разговоры в пользу нищих.