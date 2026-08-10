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Алаев: «Болельщикам „Локомотива“ не стоит осуждать Баринова»

вчера, 13:21

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об оскорбительных скандированиях болельщиков «Локомотива» в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова после кубкового матча команд (1:1, 4:5 по пенальти).

Скандирования в адрес Баринова фанатами «Локомотива»? Когда кто-то кого-то оскорбляет, это не красит ни наш чемпионат, ни наших болельщиков. Не нужно этого делать, тем более оскорблять футболиста, который был символом, воспитанником клуба.

В жизни каждого человека и футболиста бывают разные этапы. Я знаю Дмитрия много лет и отношусь к нему с огромным уважением. Это настоящий профессионал. У меня язык не повернётся его критиковать. Баринов выбрал новый этап для своей карьеры. Я бы на месте болельщиков его поддержал. Баринов никого не предал и не обманул. Есть взаимоотношения футболиста и клуба. Иногда они расстаются, иногда и муж с женой расстаются.

Желаю Диме удачи в ЦСКА. Он большой профессионал и молодец. Болельщикам «Локомотива» скажу, что не стоит его осуждать. Надеюсь, ситуация в клубе исправится, и трансферы появятся.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
чему быть, того не миновать !
wvmac5ffrp3w
wvmac5ffrp3w
вчера в 15:06
Скоро болельщикам Локомотива нечего будет обсуждать, не то что-то кого-то осуждать. С их то финансовыми проблемами.
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вчера в 14:27
Не нужно этого делать, тем более оскорблять футболиста, который был символом, воспитанником клуба.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1433531/barinov-dmitriy-cska 10.08.2026

Вчера ты символ и воспитанник клуба, а сегодня ты иуда.
Баринов мог выбрать путь Лоськова, которого всегда были рады видеть и приветствовали как родного даже когда он играл против Локо, а выбрал путь Дениски Глушакова.
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вчера в 14:16
А когда стали оскорблять Баринова?
Только после того как он раскрыл рот и начал говорить плохие слова в адрес Локо.
Заметьте когда он ушел ничего подобного не было, наоборот кто то даже с пониманием отнёсся.
Есть не писанное правило не говорить о бывших плохое, даже много кто забивая голы бывшим не празднует, а Баринов поступил не красиво и не Алаеву и другим клубам это осуждать, это право болельщиков Локо.
И зачем Алаев приплёл ситуацию в клубе с трансферами?
Не из-за внутренних проблем эта ситуация, а из-за длинного языка Баринова.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:12
Болельщики Локомотива недовольны качеством игры и текущими результатами команды. В отличии от фанатов большинства других клубов они менее агрессивны в своих действиях к кому бы то ни было. Думаю, тут не обошлось без кого-то из должностных лиц Локо, отвечающих за связи с организованными группировками фанатов. Скорее всего, режиссер мероприятия против Баринова, имеет рабочее место в офисе ФК Локомотив. Что касается самого Дмитрия, то у него сейчас нелегкий период карьере... Молодой тренер ЦСКА не может найти место на поле квалифицированному игроку, а слабый тренер Локомотива гордо ходит с высоко поднятой головой, злорадно потирая руки....
Capral
Capral
вчера в 13:57
Болельщикам Локо стоило бы оскорблять своё руководство в том, что не удержали главного разрушителя, и сейчас мучаются с Карпукасом. Но оскорбления от болельщиков в случае ухода важного или любимого игрока дело привычное. Так было после ухода Гусева в ЦСКА, так было с Семшовым и его переходом в Зенит, и тд, и тп...
tnhtup4fnn4g
tnhtup4fnn4g
вчера в 13:53
Без чинушек как-нибудь разберутся
Гость
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