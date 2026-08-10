Алаев: «Болельщикам „Локомотива“ не стоит осуждать Баринова»

Президент Российской Премьер-Лиги высказался об оскорбительных скандированиях болельщиков «Локомотива» в адрес полузащитника ЦСКА после кубкового матча команд (1:1, 4:5 по пенальти).

Скандирования в адрес Баринова фанатами «Локомотива»? Когда кто-то кого-то оскорбляет, это не красит ни наш чемпионат, ни наших болельщиков. Не нужно этого делать, тем более оскорблять футболиста, который был символом, воспитанником клуба.

В жизни каждого человека и футболиста бывают разные этапы. Я знаю Дмитрия много лет и отношусь к нему с огромным уважением. Это настоящий профессионал. У меня язык не повернётся его критиковать. Баринов выбрал новый этап для своей карьеры. Я бы на месте болельщиков его поддержал. Баринов никого не предал и не обманул. Есть взаимоотношения футболиста и клуба. Иногда они расстаются, иногда и муж с женой расстаются.