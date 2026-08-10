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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Краснодар» отдал форварда в аренду «Левадиакосу»

вчера, 13:33

«Краснодар» объявил о переходе нападающего Мозеса Дэвида Кобнана в греческий «Левадиакос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 форвард провёл 16 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:59
Будем честны, Мозес хотя бы забивал в Краснодаре, в отличие от Воробья. Но избавляться от лишних легионеров это тенденция, поэтому имеем что имеем. Да и этой новости уже 2 недели, Краснодар стартовал сезон без Мозеса
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:22
Даже не знаю такого игрока Краснодара))
Аренда хороший вариант
Mangur
Mangur
вчера в 14:03
Тренер погорячился. Мозес нужен Краснодару
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