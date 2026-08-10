«Краснодар» отдал форварда в аренду «Левадиакосу»

вчера, 13:33

«Краснодар» объявил о переходе нападающего в греческий «Левадиакос» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 форвард провёл 16 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.