Бабаев заявил, что ЦСКА не готов продавать Кисляка «Бешикташу» этим летом

Генеральный директор ЦСКА рассказал о контактах клуба с «Бешикташем» по поводу полузащитника . По словам руководителя «армейцев», представители турецкой команды приезжали в Москву, однако «красно-синие» заранее дали понять, что не собираются отпускать футболиста этим летом.

Вопрос не стоял так, что мы готовы расставаться с ним за 40 млн. Коллеги [из «Бешикташа»] приезжали в Москву, была встреча. Мы честно сказали ещё до этой встречи, что не готовы продавать Матвея в это трансферное окно. Понятно, что могли бы быть предложения, от которых нам было бы сложно отказаться. И я не про деньги, а про карьеру игрока: например, гипотетические «Барселона» или «Реал». У нас с Матвеем и его агентом полное взаимопонимание в этом вопросе, в вопросе развития карьеры игрока. Мы считаем, что время пока не пришло.