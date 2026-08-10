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Бабаев заявил, что ЦСКА не готов продавать Кисляка «Бешикташу» этим летом

вчера, 14:32

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контактах клуба с «Бешикташем» по поводу полузащитника Матвея Кисляка. По словам руководителя «армейцев», представители турецкой команды приезжали в Москву, однако «красно-синие» заранее дали понять, что не собираются отпускать футболиста этим летом.

Вопрос не стоял так, что мы готовы расставаться с ним за 40 млн. Коллеги [из «Бешикташа»] приезжали в Москву, была встреча. Мы честно сказали ещё до этой встречи, что не готовы продавать Матвея в это трансферное окно. Понятно, что могли бы быть предложения, от которых нам было бы сложно отказаться. И я не про деньги, а про карьеру игрока: например, гипотетические «Барселона» или «Реал». У нас с Матвеем и его агентом полное взаимопонимание в этом вопросе, в вопросе развития карьеры игрока. Мы считаем, что время пока не пришло.

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Comentarios
Comentarios ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:58
Ижж какие хитренькие
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:45
передержат скиснет как Чахлых.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:27
Кисляк бы Спартаку пригодился
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:17, ред.
да чего вы все отрезаете молодежь от нормального футбола. ну хотят пусть едут. Одно дело играть даже в Бешикташе под шум 80,000 болельщиков в еврокубках и совсем другое плестись в середине таблицы с тремя тысячами на трибунах вяло чето кричащими.

и что самое главное без перспектив еще долгие годы. дайте молодым почувствовать ЛЧ. нахер им ваши кубки в семь форматов под вопли 25 фанатов.

а сами растите новых, уже отпустив этих новой молодежи бы подросло пару человек тоже. конвейер бы пошел работать. а то вцепятся в трех игроков и уже будут мурыжить их до сорока чтоб хоть кто-то в чемпионате типа играл.

повторюсь, Порту звезд пуляют пучками каждый год на выход по пять человек на 150-200 лямов и сразу новых ищут в фавеллах. а тут будут носиться с тем Кисляком что он в итоге Дзюбой станет и будет висеть тут до сорока с самомнением своим.

отпускайте и со временем свои будуи играть в Европе как в НХЛ, за ними реально приезжать будут в 15 лет через океан.
Диванный профи
Диванный профи
вчера в 18:19
Одного в ПСЖ, другого в Барсу или Реал, вы что там употребляете в Москве?
    rkcs557avagy
    rkcs557avagy
    вчера в 18:18, ред.
    Бабаев в клоуны подался, то заявляет, что выиграет чемпионат и кубок, а теперь вон Кисляка туркам за 40 лямов не продаёт. Ну, ещё подумают над Барсой с Реалом...
    Сразу вспомнилась продажа Чалова в Челси и другие гранды Европы.
    Где там Чалов сейчас? Наверное Кисляка ждёт.
    Кстати, а турки в курсе, что они в Москву прилетали на переговоры с сорока лямами?
    Бабай харэ бухать или чем ты там балуешься.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:51
    самии нужен
    t9fpj6be2we5
    t9fpj6be2we5
    вчера в 17:19
    Сейчас рано, а завтра уже будет поздно.
    gzwcu5gnhen9
    gzwcu5gnhen9
    вчера в 16:34
    Похоже один Кисляк от этого пострадал
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 16:13
    Кисляк подписал с ЦСКА длительный контракт до 2029 года... Он один из лидеров команды, да что там говорить, на нем в значительной мере держится игра красно-синих. В конце концов на Матвея ходят болельщики. Конечно, любой футболист мечтает играть в большом клубе, а разве ЦСКА не большой? Мне кажется, Кисляк должен сам оценить свои реальные возможности -- уж лучше синица в руках... Матвею лучше сосредоточиться на своей команде и не обращать внимание на возню вокруг себя...
    e9rd79fw5fj8
    e9rd79fw5fj8
    вчера в 15:51
    40 миллионов за распиаренного Кисляка, турки еще с ума не сошли.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 15:28
    Абсолютно верное решение. Кисляк нам самим очень нужен.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 15:27
    Не продали, правильно, пусть в ЦСКА помогает команде, забугорие не убежит.
    armeez59
    armeez59
    вчера в 15:24
    21 год. Конечно хотелось бы видеть игрока в команде ещё 2-3 года. Тем более есть ещё над чем работать как индивидуально так и в командной игре.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:17
    Значит игрок нужен команде
    Capral
    Capral
    вчера в 14:49, ред.
    40млн., многовато пожалуй- это загнули.))) Но без Кисляка сложно себе представить нынешний ЦСКА. Один из лидеров команды, универсальный игрок, могущий сыграть разнопланово- как в разрушении, так и в подыгрыше. И конечно подкупает то в Кисляке, что он очень ответственно подходит к игре и своим обязанностям. Не припомню, чтоб он филонил на поле, избегал борьбы. Он конечно способен обратить на себя внимание в Европе, но его возможный отъезд, меня лично, сильно огорчит.
    Гость
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