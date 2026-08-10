Пивоваров прокомментировал отсутствие голов у Тюкавина в этом сезоне

Генеральный директор московского «Динамо» после матча 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) высказался о результативности нападающего , который в текущем сезоне ещё не забил ни одного гола.

В матче с махачкалинским «Динамо» было мало моментов, когда мяч до него доходил. В целом, наверное, не к нему претензии. Если его будут больше снабжать передачами, будут голы? Да. Костя всё равно отметился голевым действием, он отдал голевую передачу на Скопинцева.