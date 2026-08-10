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Пивоваров прокомментировал отсутствие голов у Тюкавина в этом сезоне

вчера, 14:51

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) высказался о результативности нападающего Константина Тюкавина, который в текущем сезоне ещё не забил ни одного гола.

В матче с махачкалинским «Динамо» было мало моментов, когда мяч до него доходил. В целом, наверное, не к нему претензии. Если его будут больше снабжать передачами, будут голы? Да. Костя всё равно отметился голевым действием, он отдал голевую передачу на Скопинцева.

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Все комментарии
4r7r2cub63pt
4r7r2cub63pt
вчера в 15:56
Плохому танцору всегда что-то мешает.
Capral
Capral
вчера в 15:08, ред.
Снабжать мячами? Вот поэтому я и говорю, Тюкавин- игрок посредственный и очень зависимый... Если партнеры не находят своего форварда, он сам должен отходить в поисках мяча, как это делал в своё время блистательный киевлянин В.Онищенко!!! То, что до сих пор, никто из Европы не обратил на него внимание, тоже говорит о многом.

Вполне допускаю, что Тюкавин забьет Зениту, он любит им забивать, да к тому же, такому Зениту как сейчас, с его гением, можно забивать. Голевая засуха случается у всех нападающих, но тут случай обычный- Тюкавин не футбольный гений, он простой, для РПЛ. Поэтому, вяло текущие притязания на него Зенита, мне непонятны.
x9papjfwbt7t
x9papjfwbt7t
вчера в 15:04
Зазвездился, как спустится на землю - начнет забивать.
Гость
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