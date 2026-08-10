Пивоваров прокомментировал отсутствие голов у Тюкавина в этом сезоне

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров после матча 3-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1) высказался о результативности нападающего Константина Тюкавина, который в текущем сезоне ещё не забил ни одного гола.
В матче с махачкалинским «Динамо» было мало моментов, когда мяч до него доходил. В целом, наверное, не к нему претензии. Если его будут больше снабжать передачами, будут голы? Да. Костя всё равно отметился голевым действием, он отдал голевую передачу на Скопинцева.
Вполне допускаю, что Тюкавин забьет Зениту, он любит им забивать, да к тому же, такому Зениту как сейчас, с его гением, можно забивать. Голевая засуха случается у всех нападающих, но тут случай обычный- Тюкавин не футбольный гений, он простой, для РПЛ. Поэтому, вяло текущие притязания на него Зенита, мне непонятны.