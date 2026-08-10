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Маухуб и Кудравец ушли в аренду из «Динамо»

вчера, 17:14

«Динамо» объявило о переходе нападающего Эль Мехди Маухуба на правах аренды в «Юнайтед» из Дубая. Платное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа.

Марокканский футболист присоединился к московскому клубу летом 2024 года.

Также, как ранее сообщили «бело-голубые», в аренду в минское «Динамо» до лета 2027-го ушёл вратарь Андрей Кудравец. Он выступает за российскую команду с зимы 2024-го.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Termez Zidan (раскрыть)
вчера в 21:31
Доброго здоровья, Termez Zidan!
Овечкин пусть шайбу гоняет, а шварцу ассистенты и помощники нужны поавторитетнее, раз русским языком не владеет. Раньше у него хоть Воронин был, который и до иностранцев и до наших доходчиво мог тренерские идеи доносить, а у немца Алпатов, прости Господи, агент по продажи маек и трусов.
Болейте за своих, а не против чужих!
stanichnik
stanichnik ответ Арсеналов Аякс Динамович (раскрыть)
вчера в 21:22
Окишор оживёт, если Шварц чаще будет его выпускать в основе, но с такой когортой легов и любимчиков у Виктора мало шансов быть основным игроком команды.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:18
Маухуба даже немного жаль, он хоть и был в Динамо бестолковым "всадником без головы", часто попадающим в офсайд или через чур жёстким в единоборствах с противником, что скорее всего было вызвано его желанием проявить себя, зато обвинить его в безразличии к игре среди болельщиков команды найдётся немного.
А вот Кудравец, лично мне до сих пор было непонятно это приобретение. Я уже отмечал неоднократно, не пожадничай тогда наше руководство пол миллиона евро и сейчас бы Агкацев мог быть нашим стражем ворот номер один. В двадцать третьем году, когда брали Кудравца, а в Краснодаре основным вратарём ещё был Сафонов, Галицкий просил за Стаса миллион, но банкиры посчитали, что это дорого и взяли белоруса в два раза дешевле. Теперь не знают, как от него избавиться и куда пристроить, чтобы хоть не платить зарплату.
Болейте за своих, а не против чужих!
Termez Zidan
Termez Zidan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:14
Овечкина позовите,вон он вчера как болел за вашу команду,сразу видно динамовец. Капитаном сделать его,он всех на место поставит.
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:10
Приветствую, сораДник! Так это я только по верхушке прошёлся, так сказать "сливки" которые видно невооружённым взглядом ))) а там капни и реально пол состава бы на выход. Фома после смазанного в финале пенальти как подменили, просто деградировал игрок. Видать психологически сломался. Нет в нём стержня, вечно унылое лицо. Как такой капитанить может? Шварц его любит за былые заслуги, вот и повязку отдал. Полностью согласен, нет ни лидера, ни дядьки в раздевалке. Гладышев, Кутицкий тем же путём идут, просто встали в развитии. Вся надежда на Маринкина, реально искорка свежести в составе. Ещё бы Витя Окишор ожил, но пока тормозит, что то не получается у него. А так, как обычно Вера тверДа )))
stanichnik
stanichnik ответ Арсеналов Аякс Динамович (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Доброго Здоровья, сораДник!
К названному вами списку паспортистов я бы ещё добавил Фомина, или хотя бы для начала лишил его капитанской повязки. Ну не тянет он на роль лидера на поле, да и в раздевалке, думаю тоже. И вообще сегодня в Динамо нет яркого "Лидера" и "Дядьки", способного взбодрить игроков в перерыве и зажечь своей игрой на поле, такого, каким когда то был Воронин у Силкина.
Болейте за своих, а не против чужих!
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 20:42
Да, в Динамо ещё пол состава такого же футбольного барахла. Там тотальная чистка нужна, начиная с руководства и Бувача и далее по списку. Осипенко, Глебов, Миранчук и т.д. и т.п. Понабрали сбитых летчиков, с таким составом 5-8 место светит, не выше. И так каждый год. Вчера еле вымучали победу, ужасный матч, немцу повезло невероятно.
pwuvjrk5e4n3
pwuvjrk5e4n3
вчера в 18:53
Зачем их было брать в команду, чтобы потом отправлять в аренду?
Mangur
Mangur
вчера в 18:47
Странное конешно решение, но тренеру виднее
баск
баск
вчера в 18:30
Интересный момент получается-

из Динамо ушли этим летом 2 лега, Нгамалё и Маухуб, в Пафос и ДубайЮнайтед
соответственно. Оба эти клуба принадлежат Ломакину, хозяину Родины.
Выходит так- по его мнению- что ни один ни другой не пригодны для РПЛ и могут играть только в более слабых лигах?..)
df5cp8wn79uy
df5cp8wn79uy
вчера в 17:18
Похоже клубу они просто не нужны.
Гость
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