Маухуб и Кудравец ушли в аренду из «Динамо»

вчера, 17:14

«Динамо» объявило о переходе нападающего на правах аренды в «Юнайтед» из Дубая. Платное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа.

Марокканский футболист присоединился к московскому клубу летом 2024 года.

Также, как ранее сообщили «бело-голубые», в аренду в минское «Динамо» до лета 2027-го ушёл вратарь . Он выступает за российскую команду с зимы 2024-го.