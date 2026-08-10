Маухуб и Кудравец ушли в аренду из «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе нападающего Эль Мехди Маухуба на правах аренды в «Юнайтед» из Дубая. Платное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 и включает опцию выкупа.
Марокканский футболист присоединился к московскому клубу летом 2024 года.
Также, как ранее сообщили «бело-голубые», в аренду в минское «Динамо» до лета 2027-го ушёл вратарь Андрей Кудравец. Он выступает за российскую команду с зимы 2024-го.
К названному вами списку паспортистов я бы ещё добавил Фомина, или хотя бы для начала лишил его капитанской повязки. Ну не тянет он на роль лидера на поле, да и в раздевалке, думаю тоже. И вообще сегодня в Динамо нет яркого "Лидера" и "Дядьки", способного взбодрить игроков в перерыве и зажечь своей игрой на поле, такого, каким когда то был Воронин у Силкина.
Болейте за своих, а не против чужих!
А вот Кудравец, лично мне до сих пор было непонятно это приобретение. Я уже отмечал неоднократно, не пожадничай тогда наше руководство пол миллиона евро и сейчас бы Агкацев мог быть нашим стражем ворот номер один. В двадцать третьем году, когда брали Кудравца, а в Краснодаре основным вратарём ещё был Сафонов, Галицкий просил за Стаса миллион, но банкиры посчитали, что это дорого и взяли белоруса в два раза дешевле. Теперь не знают, как от него избавиться и куда пристроить, чтобы хоть не платить зарплату.
Болейте за своих, а не против чужих!