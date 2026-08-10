В «Родине» победу над «Зенитом» восприняли относительно спокойно

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.
Для дебютанта РПЛ победа стала первой в лиге. Ранее московская команда обыграла казанский «Рубин» в первой игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:0).
Всё относительно спокойно было воспринято. По крайней мере, весной победа над «Уфой» точно у всей команды вызвала больше эмоций. Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память и всё, идём дальше. Потому что понимаем, что победа, конечно, сверхважная, но РПЛ для нас только начинается и в ближайшем матче с «Акроном» себе надо доказывать всё заново. Мы не можем расслабиться ни на один день.
Знаете, когда мы были в ФНЛ и у нас был сложный период, я сказал команде, что ещё один сезон играть в ФНЛ неинтересно, а обыграть «Зенит» на «Газпром Арене» — это совсем другое дело. Вот к этому мы должны стремиться!
И вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями. Мы понимаем, что сейчас для нас очень сложный период. Мы переходим на новый уровень, это требует времени и сверхусилий. Потому что одно дело — побеждать в ФНЛ, другое — в РПЛ. Две победы за неделю добавят команде ещё чуть больше уверенности.
Если вы не понимаете самого примитивного юмора, ничем помочь не могу. Если вы действительно думаете, что я считаю Родину сильнее Зенита, то говорить больше не о чем. Обратитесь к звёздам. Возможно, они, вам помогут...)))
Желаю здравствовать и больше не задерживаю.
Звёзды не советовали вам дружить с юмором, или вы, действительно, очевидные сарказм и юмор принимаете за чистую монету?))) В таком случае, мне очень жаль...