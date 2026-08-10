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В «Родине» победу над «Зенитом» восприняли относительно спокойно

вчера, 17:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Для дебютанта РПЛ победа стала первой в лиге. Ранее московская команда обыграла казанский «Рубин» в первой игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:0).

Всё относительно спокойно было воспринято. По крайней мере, весной победа над «Уфой» точно у всей команды вызвала больше эмоций. Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память и всё, идём дальше. Потому что понимаем, что победа, конечно, сверхважная, но РПЛ для нас только начинается и в ближайшем матче с «Акроном» себе надо доказывать всё заново. Мы не можем расслабиться ни на один день.

Знаете, когда мы были в ФНЛ и у нас был сложный период, я сказал команде, что ещё один сезон играть в ФНЛ неинтересно, а обыграть «Зенит» на «Газпром Арене» — это совсем другое дело. Вот к этому мы должны стремиться!

И вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями. Мы понимаем, что сейчас для нас очень сложный период. Мы переходим на новый уровень, это требует времени и сверхусилий. Потому что одно дело — побеждать в ФНЛ, другое — в РПЛ. Две победы за неделю добавят команде ещё чуть больше уверенности.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:14
Водолей Сергеев.
Если вы не понимаете самого примитивного юмора, ничем помочь не могу. Если вы действительно думаете, что я считаю Родину сильнее Зенита, то говорить больше не о чем. Обратитесь к звёздам. Возможно, они, вам помогут...)))

Желаю здравствовать и больше не задерживаю.
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    сегодня в 09:17
    Capral, тут Вы думаю сдали назад) - вот чего не увидел в Вашем изложении - это сарказма и юмора, тем более Вы в таком же стиле высказались по матчу и в другой теме.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:40
    Водолей Сергеев.
    Звёзды не советовали вам дружить с юмором, или вы, действительно, очевидные сарказм и юмор принимаете за чистую монету?))) В таком случае, мне очень жаль...
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      вчера в 22:10
      Отвечу здесь ещё пользователю Capral, так как не могу ответить под его словами. ---- Всё-таки лукавите?) Ну неожиданный же результат - остальное тень на плетень. Такие матчи пощёчины явному фавориту бывают и уже были у питерцев не раз в том числе дома, т. е это определённый казус когда всё складывается наихудшим образом ( и не забили в первом ещё и не сравняли во 2) - скорее тут говорит системное презрение к проигравшим (сразу скажу нейтрально к Зениту - раньше болел за советский Зенит и был пару раз на Кирова в середине 80-х). Но Вы придали высокий СТАТУС и КЛАСС Родине, который ей придётся подтверждать!)
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев
      вчера в 21:48
      Если Зинин тогда и правда так и сказал ..."обыграть Зенит на Газпром-арене" - Провидец! Заказал!)
      Диванный профи
      Диванный профи
      вчера в 21:40
      sihafazatron, тогда уж Армения Бразилию)
        9a4x5enf2za6
        9a4x5enf2za6
        вчера в 18:40
        Для новичка это событие, обыграть чемпиона
        Capral
        Capral
        вчера в 17:43
        Я тоже не вижу ничего особенного в этой победе. Победа на классе, при этом, можно сказать- тренерская. Во 2-м тайме не дали Зениту разбежаться, четко перекрыли все подступы к своей штрафной и заставили Зенит искать навесами Соболя, который далеко не в оптимальной форме, да еще и с лишним весом. Очень грамотно победили. Другое дело, во что теперь выльется эта победа Родине, ведь победа над Зенитом, пусть даже над таким как сейчас, забирает много сил, моральных, прежде всего...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 17:38
        Приятно когда Россия обыгрывает Бразилию))))
          Гость
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