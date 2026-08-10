В «Родине» победу над «Зенитом» восприняли относительно спокойно

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Для дебютанта РПЛ победа стала первой в лиге. Ранее московская команда обыграла казанский «Рубин» в первой игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:0).

Всё относительно спокойно было воспринято. По крайней мере, весной победа над «Уфой» точно у всей команды вызвала больше эмоций. Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память и всё, идём дальше. Потому что понимаем, что победа, конечно, сверхважная, но РПЛ для нас только начинается и в ближайшем матче с «Акроном» себе надо доказывать всё заново. Мы не можем расслабиться ни на один день.

Знаете, когда мы были в ФНЛ и у нас был сложный период, я сказал команде, что ещё один сезон играть в ФНЛ неинтересно, а обыграть «Зенит» на «Газпром Арене» — это совсем другое дело. Вот к этому мы должны стремиться!