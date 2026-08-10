Турецкого журналиста задержали после публикации о трансфере Мусиалы

По информации источника, журналист Бурхан Джан Терзи был задержан по распоряжению главной прокуратуры Бакыркёя по обвинению в публичном распространении вводящей в заблуждение информации.
Сообщается, что он изначально был доставлен в управление безопасности департамента полиции провинции Стамбул для дальнейшего расследования. После дачи показаний в прокуратуре его направили в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде запрета на выезд за границу.
По информации турецких СМИ, задержание произошло после публикации информации о возможном переходе полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в «Галатасарай».