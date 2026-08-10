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Турецкого журналиста задержали после публикации о трансфере Мусиалы

вчера, 17:59

По информации источника, журналист Бурхан Джан Терзи был задержан по распоряжению главной прокуратуры Бакыркёя по обвинению в публичном распространении вводящей в заблуждение информации.

Сообщается, что он изначально был доставлен в управление безопасности департамента полиции провинции Стамбул для дальнейшего расследования. После дачи показаний в прокуратуре его направили в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде запрета на выезд за границу.

По информации турецких СМИ, задержание произошло после публикации информации о возможном переходе полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы в «Галатасарай».

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Все комментарии
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zs2c3vmry2fp
вчера в 21:35
Когда уже у нас некоторых будут задерживать за такое?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
Неужели из-за этого задерживают? Или только повод?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:04
Ничего себе,как круто.
Гость
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