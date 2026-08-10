«Родина» получила премиальные за победу над «Зенитом»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о премиальных для команды за победу над «Зенитом» (2:1) в игре 3-го тура РПЛ .

До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над «Зенитом» привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над «Зенитом», у нас всё скромнее. Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе.