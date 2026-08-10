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«Родина» получила премиальные за победу над «Зенитом»

вчера, 18:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о премиальных для команды за победу над «Зенитом» (2:1) в игре 3-го тура РПЛ.

До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над «Зенитом» привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над «Зенитом», у нас всё скромнее. Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе.

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cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:02
Вот как! Оказывается, что Зенит командам которые ему проигрывают выплачивает за это премиальные.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:17, ред.
Родина» получила премиальные за победу над «Зенитом»...и не получила "премиальные" за проигрыш...)))
А это побольше будет...
Ошиблись...новички Лиги...простительно...))
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:56
По весне такие премиальные можно увеличить в пару раз за счёт средств от команд претендентов на призы. А может Родина сама будет в числе этих команд,и тогда уже Ломакин станет премировать не олько своих футболистов.
Болейте за своих, а не против чужих!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:04
Вот это поворот, раньше наоборот было, а кто это интересно платит деньги за победы над Зенитом?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:55
Надо было всем клубам скинуться и отблагодарить Родину , которая вынесла зенит за пять минут...)))
Арсеналов Аякс Динамович
Арсеналов Аякс Динамович
вчера в 20:53
Осчастливили всю футбольную страну ) а Семак точно тренер ? )))
59er4w3s8yn7
59er4w3s8yn7
вчера в 20:41
Парни молодцы, проявили характер и премию заслужили
uajvza2zxyf5
uajvza2zxyf5
вчера в 18:26
Хоть какая-то польза для Родины от Зенита)))
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