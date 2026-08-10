Федерации футбола США и Канады призвали к изменениям в ФИФА

вчера, 18:33

Федерация футбола США отреагировала на совместное заявление УЕФА , АФК и КОНКАКАФ , призвавших провести независимую проверку ситуации с проектом о продаже доли в чемпионате мира.

Федерация футбола США , Федерация футбола Канады, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз вместе с нашими коллегами по всему миру призывают к значимым изменениям, направленным на укрепление системы управления, прозрачности и подотчётности ФИФА .

Ранее с поддержкой обращения конфедераций выступила Ассоциация европейских клубов.