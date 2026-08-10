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Федерации футбола США и Канады призвали к изменениям в ФИФА

вчера, 18:33

Федерация футбола США отреагировала на совместное заявление УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, призвавших провести независимую проверку ситуации с проектом о продаже доли в чемпионате мира.

Федерация футбола США, Федерация футбола Канады, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз вместе с нашими коллегами по всему миру призывают к значимым изменениям, направленным на укрепление системы управления, прозрачности и подотчётности ФИФА.

Ранее с поддержкой обращения конфедераций выступила Ассоциация европейских клубов.

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atlonDM
atlonDM
вчера в 19:40
Все ясно. Барыги атакуют футбол.
dfmnxhe8m784
dfmnxhe8m784
вчера в 18:54
Две традиционно сильные сборные в футболе хотят его переделать под себя.
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