Федерации футбола США и Канады призвали к изменениям в ФИФА

Федерация футбола США отреагировала на совместное заявление УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, призвавших провести независимую проверку ситуации с проектом о продаже доли в чемпионате мира.
Федерация футбола США, Федерация футбола Канады, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз вместе с нашими коллегами по всему миру призывают к значимым изменениям, направленным на укрепление системы управления, прозрачности и подотчётности ФИФА.
Ранее с поддержкой обращения конфедераций выступила Ассоциация европейских клубов.