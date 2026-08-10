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«Барселона» включила Левандовского в список легенд

вчера, 19:26

Нападающий Роберт Левандовски включён в список легендарных футболистов «Барселоны» на официальном сайте клуба.

Польский игрок выступал за команду с 2022 по 2026 год. Он провёл за неё 193 матча, забив 120 голов. Стал трёхкратным чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:42
Не назвал бы леву легендой Барсы
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:46
на картинке показаны все ставки на матч Лион - Спарта.
раньше можно было сделать ставку на Тотал больше\меньше в 1 и 2 таймы.
еще высокие кэфы на голы за матч - от 2,5 до 5,5..
сейчас есть только Тотал меньше 2,5
и Тотал больше 2,5, как показано на картинке
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:36
Добрый вечер.

Уточните, пожалуйста, какие именно изменения в том типе ставок имеете в виду, чтобы мы могли быстрее разобраться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
Левандовски стал легендой Барселоны за столь короткий срок.
100+ голов.
спасибо, Роберт, за все!!!
и больших побед в МЛС ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:36
добрый вечер!
почему в КП такие изменения?
имею ввиду коэффициенты Больше\меньше ))
Гость
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