«Барселона» включила Левандовского в список легенд

Нападающий Роберт Левандовски включён в список легендарных футболистов «Барселоны» на официальном сайте клуба.
Польский игрок выступал за команду с 2022 по 2026 год. Он провёл за неё 193 матча, забив 120 голов. Стал трёхкратным чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок.
раньше можно было сделать ставку на Тотал больше\меньше в 1 и 2 таймы.
еще высокие кэфы на голы за матч - от 2,5 до 5,5..
сейчас есть только Тотал меньше 2,5
и Тотал больше 2,5, как показано на картинке
Уточните, пожалуйста, какие именно изменения в том типе ставок имеете в виду, чтобы мы могли быстрее разобраться.
100+ голов.
спасибо, Роберт, за все!!!
и больших побед в МЛС ))
почему в КП такие изменения?
имею ввиду коэффициенты Больше\меньше ))