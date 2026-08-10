«Барселона» включила Левандовского в список легенд

вчера, 19:26

Нападающий включён в список легендарных футболистов «Барселоны» на официальном сайте клуба.

Польский игрок выступал за команду с 2022 по 2026 год. Он провёл за неё 193 матча, забив 120 голов. Стал трёхкратным чемпионом Испании, три раза выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок.