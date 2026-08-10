Экс-глава Дагестана отреагировал на слова Гаджиева про Газизова

Экс-глава Республики Дагестан Сергей Меликов прокомментировал заявления почётного президента махачкалинского «Динамо» в адрес генерального директора махачкалинского клуба .

О реакции

Никак не реагировал: прочитал и прочитал. У меня есть собственное мнение. Я не считаю, что в его словах всё объективно.

Была ли встреча с Гаджиевым, во время которой он хотел задать ему прямой вопрос

Не знаю, я думаю, что это тоже фантазия. Встреча действительно была, обсуждали вопросы, что нам необходимо в какой-то степени совершенствовать не только то, что происходит на поле, но и в руководстве «Динамо». Аспектов было затронуто много, и он был посвящён в то, что будет реорганизация клуба. Что происходит дальше — выношу за скобки и за рамки перспектив нашей команды. Скорее всего, это больше какие-то частные истории, и я не готов их комментировать, но готов сказать, что со многим не согласен, если не со всем.

О словах Гаджиева про «манипулятора» Газизова и том, что тот получает деньги с переходов

Чтобы обвинять человека в подобных вещах, надо иметь весомые доказательства. Я считаю, что этих доказательств сегодня нет. Только слова, амбиции и, возможно, ещё другие вещи. Это необъективно.