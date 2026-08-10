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Ван Дейк объяснил, почему не поехал с «Ливерпулем» в США

вчера, 20:29

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал решение не ехать вместе с командой на предсезонный тур по США.

Футболист отыграл все матчи прошлого сезона в АПЛ без замен. Также он принял участие в чемпионате мира со сборной Нидерландов.

Я определённо попросил хороший перерыв, потому что чувствовал, что он мне нужен, не только физически, но и морально. Это был очень напряжённый год, начиная с предсезонной подготовки и до дня моего вылета с чемпионата мира, поэтому я чувствовал, что необходима хорошая пауза, и у меня было, возможно, на три дня больше, чем у Райана (Гравенберха), Фло (Виртца) и Алекса (Исака).

Для меня было очень важно не ехать в Америку, потому что я не хотел испытывать смену часовых поясов, да и потом возвращаться с последствиями. Мне показалось, что несколько дополнительных дней на тренировочной базе, проведённых до приезда команды, позволят подготовиться к возвращению и сразу же приступить к работе. Посчитал, что это наилучший вариант.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:32
старина Вирджил всё верно сказал..годы уже солидные и ехать в штаты смысла абсолютно не было
интересно посмотреть как ВВД сыграется с Араухо...
Гость
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