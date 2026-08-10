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«Ливерпуль» арендовал Араухо у «Барселоны»

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:29
вроде опытный игрок, из Барсы пришёл, Но .....какое то чувство, что толку от него красным будет мало...какой то он нестабильный, неуравновешенный, не надежный ...буду рад ошибаться, сезон покажет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:05
будет эпично смешно, если в ЛЧ сине-гранатовые по воле жеребьевки сыграют против Ливерпуля... и Барса снова проиграет из за Араухо)))
Гость
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