КДК рассмотрит оскорбления в адрес Баринова в игре «Локо» — ЦСКА

вчера, 21:46

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес полузащитника ЦСКА со стороны болельщиков «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Заседание состоится 13 августа.

Также в повестку по данной игре включён момент с нарушением регламента соревнований, поскольку систему оповещения стадиона использовали для поддержки «железнодорожников» и объявления о вручении награды «Стальной рельс» по окончании встречи.

Кроме того, будет рассмотрено поведение болельщиков «армейцев»: скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений, применение двух петард, бросание пластиковых бутылок на поле, одна из которых попала в фотокорреспондента за воротами, выламывание девяти зрительских кресел в секторах 13, 14 и 15 нижнего яруса северной трибуны, а также неправомерные действия болельщиков «Локо» после матча.