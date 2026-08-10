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КДК рассмотрит оскорбления в адрес Баринова в игре «Локо» — ЦСКА

вчера, 21:46
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Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова со стороны болельщиков «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Заседание состоится 13 августа.

Также в повестку по данной игре включён момент с нарушением регламента соревнований, поскольку систему оповещения стадиона использовали для поддержки «железнодорожников» и объявления о вручении награды «Стальной рельс» по окончании встречи.

Кроме того, будет рассмотрено поведение болельщиков «армейцев»: скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений, применение двух петард, бросание пластиковых бутылок на поле, одна из которых попала в фотокорреспондента за воротами, выламывание девяти зрительских кресел в секторах 13, 14 и 15 нижнего яруса северной трибуны, а также неправомерные действия болельщиков «Локо» после матча.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:18
А ожидалось скандирование "Вернись Дима"? Дальше не печатное...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ k42tsjy2qh74 (раскрыть)
сегодня в 08:06
Быдло обычно горой за Кордобу
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 07:51
Надо уже вводить усиленное Fan ID. А потом ещё более усиленное и т.д.
k42tsjy2qh74
k42tsjy2qh74
сегодня в 03:53, ред.
Баринов зазлужил подобное отношение, не надо было свой рот открывать там где не надо.
А вот поведение болельщиков ЦСКА поражает, они своими действиями оправдывают введение Fan ID. А потом это быдло будет плакать.
particular
particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Про неспособность тренера и недееспособность команды, - пока крыть нЕчем...
А за языком у нас многие не следят, но искренне удивляются водопадам помоев...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:57
понял.
надеюсь, что получится на отлично))
particular
particular
вчера в 21:56
Ну, пожалуй было излишне надеятся, что Баринова встретят хлебом-солью, а юный болельщик Локо с табуретки прочитает ему стишок о клубном патриотизме...
В остальном, - это издержки современного футбола, на которые заседания КДК вряд ли повлияют...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:54
Удивительно, но это давление на армейцев. Кто разрешил ему открыть рот и какая будет реакция.
Либо армейцы хотят этим инфополем закрыть полную неспособность главного тренера
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:49
Спасибо за уточнение.

К сожалению не знаем точно когда будет расширять/улучшать линию конкурса прогнозов, ввиду некоторых технических причин это пока на паузе, но есть планы на этот счёт, возможно в этом году, например осенью, что-то будет добавлено/изменено.
Гость
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