КДК рассмотрит оскорбления в адрес Баринова в игре «Локо» — ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит скандирование оскорбительных выражений в адрес полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова со стороны болельщиков «Локомотива» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Заседание состоится 13 августа.
Также в повестку по данной игре включён момент с нарушением регламента соревнований, поскольку систему оповещения стадиона использовали для поддержки «железнодорожников» и объявления о вручении награды «Стальной рельс» по окончании встречи.
Кроме того, будет рассмотрено поведение болельщиков «армейцев»: скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений, применение двух петард, бросание пластиковых бутылок на поле, одна из которых попала в фотокорреспондента за воротами, выламывание девяти зрительских кресел в секторах 13, 14 и 15 нижнего яруса северной трибуны, а также неправомерные действия болельщиков «Локо» после матча.
А вот поведение болельщиков ЦСКА поражает, они своими действиями оправдывают введение Fan ID. А потом это быдло будет плакать.
А за языком у нас многие не следят, но искренне удивляются водопадам помоев...
надеюсь, что получится на отлично))
В остальном, - это издержки современного футбола, на которые заседания КДК вряд ли повлияют...
Либо армейцы хотят этим инфополем закрыть полную неспособность главного тренера
К сожалению не знаем точно когда будет расширять/улучшать линию конкурса прогнозов, ввиду некоторых технических причин это пока на паузе, но есть планы на этот счёт, возможно в этом году, например осенью, что-то будет добавлено/изменено.