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«Бавария» работает над планом по продвижению Бундеслиги

вчера, 22:38

По информации источника, «Бавария» работает над планом по продвижению Бундеслиги на международном уровне.

Ранее президент клуба Герберт Хайнер заявил о том, вопросом интернационализации нужно заниматься не только мюнхенцам.

По данным SPORT1, чемпионы Германии уже прорабатывают варианты, которые в своё время будут представлены другим немецким командам. Согласно одной из рассматриваемых инициатив, «Бавария» могла бы выступать в качестве организатора или инициатора мини-турниров за рубежом с участием клубов из Германии.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:10
Бавария забьет больше всех голов в топ-лигах.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:50
Бавария в Бундес лиге единственный клуб, который способен платить большие ЗП игрокам и тем самым переманивать сильных футболистов не только из немецкой лиги, но и из других чемпионатов. Поэтому по сути он единственный гегемон в Германии.
Гость
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