вчера, 22:38

По информации источника, «Бавария» работает над планом по продвижению Бундеслиги на международном уровне.

Ранее президент клуба Герберт Хайнер заявил о том, вопросом интернационализации нужно заниматься не только мюнхенцам.

По данным SPORT1, чемпионы Германии уже прорабатывают варианты, которые в своё время будут представлены другим немецким командам. Согласно одной из рассматриваемых инициатив, «Бавария» могла бы выступать в качестве организатора или инициатора мини-турниров за рубежом с участием клубов из Германии.