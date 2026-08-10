Тренер «Факела» оценил игру с «Ахматом»

Главный тренер «Факела» в эфире «Матч ТВ» высказался об игре с «Ахматом» в 3-м туре РПЛ (0:0).

Почему не получилось забить? Потому что мы играли против команды РПЛ , серьёзной команды, организованной команды. Но мы рады, что действовали по плану и играли целостно.

На 38‑й минуте повреждение получил нападающий воронежского клуба , его заменил форвард .

Травма Турищева? Я не могу сказать пока, что это за травма, потому что всё это произошло быстро, в перерыве у меня не было времени узнать всю эту историю. И с доктором мы не общались. Мы надеемся на восстановление Максима, его заменят другие ребята.