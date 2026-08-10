Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Тренер «Факела» оценил игру с «Ахматом»

вчера, 22:59
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавершен

Главный тренер «Факела» Олег Василенко в эфире «Матч ТВ» высказался об игре с «Ахматом» в 3-м туре РПЛ (0:0).

Почему не получилось забить? Потому что мы играли против команды РПЛ, серьёзной команды, организованной команды. Но мы рады, что действовали по плану и играли целостно.

На 38‑й минуте повреждение получил нападающий воронежского клуба Максим Турищев, его заменил форвард Белайди Пуси.

Травма Турищева? Я не могу сказать пока, что это за травма, потому что всё это произошло быстро, в перерыве у меня не было времени узнать всю эту историю. И с доктором мы не общались. Мы надеемся на восстановление Максима, его заменят другие ребята.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Игра была живая». Черчесов — о нулевой ничьей с «Факелом»
Вчера, 22:50
Пощёчина для «Зенита» и Семака. Фаворит провалился против новичка РПЛ
Вчера, 19:05Roman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии9
Жедсон: «Не удалось победить „Краснодар“, но это футбол»
Вчера, 00:49
Угальде высказался по поводу поражения от «Краснодара»
Вчера, 00:23
Ахметзянов прокомментировал ничью в матче «Оренбурга» с «Рубином»
09 августа
Карседо: «Хотелось бы попросить прощения у болельщиков „Спартака“»
09 августа
Все комментарии
fjcqwx5938qf
fjcqwx5938qf
сегодня в 06:51
Конкурентов дома надо бы побеждать...
Mangur
Mangur
вчера в 23:08
Сухари, они и есть сухари. Играли на ноль
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 