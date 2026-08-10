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Иск бывшего инвестора «Химок» Садыгова рассмотрят в CAS осенью

вчера, 23:39

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова к Российскому футбольному союзу пройдёт 14 октября.

7 ноября 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) пожизненно запретил бизнесмену заниматься любой футбольной деятельностью из-за неисполнения финансовых обязательств перед Международной федерацией футбола (ФИФА) на протяжении более чем шести месяцев, а также за недобросовестные и неразумные действия, повлёкшие потерю «Химками» профессионального статуса по неспортивным причинам.

9 сентября прошлого года футбольный клуб был признан банкротом. Из-за финансовых проблем он не смог получить лицензию для участия в РПЛ в сезоне 2025/26.

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ynu686grzj7v
ynu686grzj7v
сегодня в 06:53
И ведь могут удовлетворить.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:25
Этот человек демонстративно вытирает ноги о Российский Футбольный Союз... Я даже представляю себе, он улыбается, как Лодочник из клипа на песню Профессора Лебединского — дальше всё по тексту... Про семь рубликов тоже. У меня такое впечатление, что это чучело специально наняли — раздражать людей в России 🇷🇺. Интересно, что скажет СТАЯ? В смысле CAS...
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