Иск бывшего инвестора «Химок» Садыгова рассмотрят в CAS осенью

Слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску бывшего инвестора «Химок» Туфана Садыгова к Российскому футбольному союзу пройдёт 14 октября.
7 ноября 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) пожизненно запретил бизнесмену заниматься любой футбольной деятельностью из-за неисполнения финансовых обязательств перед Международной федерацией футбола (ФИФА) на протяжении более чем шести месяцев, а также за недобросовестные и неразумные действия, повлёкшие потерю «Химками» профессионального статуса по неспортивным причинам.
9 сентября прошлого года футбольный клуб был признан банкротом. Из-за финансовых проблем он не смог получить лицензию для участия в РПЛ в сезоне 2025/26.