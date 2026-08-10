Иск бывшего инвестора «Химок» Садыгова рассмотрят в CAS осенью

вчера, 23:39

Слушание в Спортивном арбитражном суде ( CAS ) по иску бывшего инвестора «Химок» к Российскому футбольному союзу пройдёт 14 октября.

7 ноября 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет ( КДК РФС ) пожизненно запретил бизнесмену заниматься любой футбольной деятельностью из-за неисполнения финансовых обязательств перед Международной федерацией футбола ( ФИФА ) на протяжении более чем шести месяцев, а также за недобросовестные и неразумные действия, повлёкшие потерю «Химками» профессионального статуса по неспортивным причинам.