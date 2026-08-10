В Колумбии отложили матчи из-за землетрясения

вчера, 23:55

Матчи чемпионата Колумбии, запланированные на эту неделю, отложены в связи с сильным землетрясением, которое произошло в стране 10 августа.

Такое решение профессиональная футбольная лига приняла после постоянного мониторинга и оценки ситуации в различных пострадавших городах и регионах.

Как говорится в официальном сообщении лиги, 36 профессиональных клубов, входящих в её состав, на этой неделе сосредоточат усилия на оказании помощи и восстановлении пострадавших сообществ, предоставляя свои возможности и ресурсы для поддержки страны в чрезвычайной ситуации. Также в приоритете будет поддержка и помощь всем игрокам, тренерскому штабу, сотрудникам и их семьям, пострадавшим от землетрясения.