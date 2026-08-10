72-летний депутат заявлен на игру Кубка России

вчера, 23:59

В матче Кубка России в качестве футболиста выступит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, которому 72 года.

Он включён в заявку местного «Динамо» на игру с ФК «Десять». Самый молодой игрок команды Медиалиги младше него на 52 года.

Барышников играет в футбольной и хоккейной командах ветеранов «Петергоф». Если он появится на поле, то превзойдёт рекорд Александра Медведева, дебютировавшего в составе «Амкала» в 70 лет.

Поединок второго раунда Пути регионов пройдёт 11 августа в Санкт-Петербурге. Он начнётся в 17:00 по московскому времени.