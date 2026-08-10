В матче Кубка России в качестве футболиста выступит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, которому 72 года.
Он включён в заявку местного «Динамо» на игру с ФК «Десять». Самый молодой игрок команды Медиалиги младше него на 52 года.
Барышников играет в футбольной и хоккейной командах ветеранов «Петергоф». Если он появится на поле, то превзойдёт рекорд Александра Медведева, дебютировавшего в составе «Амкала» в 70 лет.
Поединок второго раунда Пути регионов пройдёт 11 августа в Санкт-Петербурге. Он начнётся в 17:00 по московскому времени.
Мелкоте совет,в котором она не нуждается-уважайте возраст и стремление к жизни.
Поддерживайте себя в тонусе.
И в 72, к Вам потянутся люди и полюбят Девушки.