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72-летний депутат заявлен на игру Кубка России

вчера, 23:59

В матче Кубка России в качестве футболиста выступит депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников, которому 72 года.

Он включён в заявку местного «Динамо» на игру с ФК «Десять». Самый молодой игрок команды Медиалиги младше него на 52 года.

Барышников играет в футбольной и хоккейной командах ветеранов «Петергоф». Если он появится на поле, то превзойдёт рекорд Александра Медведева, дебютировавшего в составе «Амкала» в 70 лет.

Поединок второго раунда Пути регионов пройдёт 11 августа в Санкт-Петербурге. Он начнётся в 17:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский ответ nkc2y2cy2ffe (раскрыть)
сегодня в 13:51
Да ладно. Не смеши.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 13:43, ред.
    Только поддержу Барышникова. Удачи.
    Мелкоте совет,в котором она не нуждается-уважайте возраст и стремление к жизни.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 10:58
    Пир во время Чумы.
    memphis
    memphis
    сегодня в 08:06
    Это уже не футбол, а цирк. Ладно в медиа лиге такое, но в Кубке - это треш
    galem72
    galem72
    сегодня в 08:04
    Очередная нелепая и безвкусная пиар-акция от сказочного чиновья.
    nkc2y2cy2ffe
    nkc2y2cy2ffe
    сегодня в 07:46
    Лишний пример хотят показать для поднятия пенсионного возраста
    Анатолий Гуськов
    Анатолий Гуськов ответ Майкл59ru (раскрыть)
    сегодня в 07:40
    И дополнительно реанимационную машину.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 06:01
    Специально для него привезут три автобуса бюджетников. Которые будут болеть исключительно за него. Чего не сделаешь ради выборов.)
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 03:57, ред.
    Не плакайте Завистники.
    Поддерживайте себя в тонусе.
    И в 72, к Вам потянутся люди и полюбят Девушки.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      сегодня в 03:52
      Удачи. Завидую здоровью дедули.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      сегодня в 03:34
      Он должен забить гол!
      CCCP1922
      CCCP1922
      сегодня в 01:03
      Семьдесят два... Кто больше?
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 00:32, ред.
      "Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору"....
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:15
      Превратили, некогда престижный и почетный трофей в полное посмешище. Вот и борись после этого за это г...о, полу хрустальное, с поломанной крышкой.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:10
      Клоунада....
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