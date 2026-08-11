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«Тоттенхэм» продлил контракт с ван де Веном

сегодня, 00:27

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с защитником Мики ван де Веном.

Футболист присоединился к лондонской команде в августе 2023 года, перейдя из «Вольфсбурга». В сезоне 2024/25 стал победителем Лиги Европы.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:22
We are Venoommm
9jyg9996kn78
9jyg9996kn78
сегодня в 08:04
Полезный игрок для команды.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 07:26
Я так надеялся что его Барса подпишет
9sg4xywb7qct
9sg4xywb7qct
сегодня в 06:52
Похоже нужный для Тоттенхэма игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:24
Тоттенхэм уверен, что больше не будет бороться в зоне вылета))
Гость
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