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Мареска: «Мармуш сам решит своё будущее»

вчера, 08:34

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска заявил, что нападающий Омар Мармуш должен определиться со своим будущим. По словам специалиста, египтянин хочет больше игрового времени, и клуб готов отпустить его при желании игрока.

Омар мало играл в прошлом году, поэтому его желание — получать больше минут. Это не значит, что он не будет играть больше здесь, но это его решение, и он должен его принять.

Мармуш перешёл в «Сити» из «Айнтрахта» за 59 млн фунтов в январе 2025 года. «Ньюкасл» готовит предложение около 55 млн, но конкуренцию могут составить «Барселона» и «Тоттенхэм».

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