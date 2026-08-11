Мареска: «Мармуш сам решит своё будущее»

вчера, 08:34

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что нападающий должен определиться со своим будущим. По словам специалиста, египтянин хочет больше игрового времени, и клуб готов отпустить его при желании игрока.

Омар мало играл в прошлом году, поэтому его желание — получать больше минут. Это не значит, что он не будет играть больше здесь, но это его решение, и он должен его принять.

Мармуш перешёл в «Сити» из «Айнтрахта» за 59 млн фунтов в январе 2025 года. «Ньюкасл» готовит предложение около 55 млн, но конкуренцию могут составить «Барселона» и «Тоттенхэм».