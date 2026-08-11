Дзюба считает, что Даку может помочь «Спартаку» стать чемпионом

Воспитанник «Спартака» отреагировал на трансфер , который перешел в московский клуб. Он надеется, что албанец поможет красно-белым завоевать чемпионский титул.

«Спартак» подсуетился — красавцы! На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом.