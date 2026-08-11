Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Дзюба считает, что Даку может помочь «Спартаку» стать чемпионом

вчера, 08:37

Воспитанник «Спартака» Артём Дзюба отреагировал на трансфер Мирлинда Даку, который перешел в московский клуб. Он надеется, что албанец поможет красно-белым завоевать чемпионский титул.

«Спартак» подсуетился — красавцы! На чемпионство претендуют три команды: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». Но тут очень многое зависит именно от Даку. Мирлинд, если ты меня слышишь: включайся, родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семшов: «„Краснодар“ учится на своих ошибках и делает выводы»
Вчера, 08:15
Экс-глава Дагестана отреагировал на слова Гаджиева про Газизова
10 августа
В «Родине» победу над «Зенитом» восприняли относительно спокойно
10 августа
Пивоваров прокомментировал отсутствие голов у Тюкавина в этом сезоне
10 августа
Алаев: «Болельщикам „Локомотива“ не стоит осуждать Баринова»
10 августа
Абаскаль оценил перспективы Даку после перехода в «Спартак»
10 августа
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:05
поверим аксакалу !
v5qu5e9y9a5k
v5qu5e9y9a5k
вчера в 10:06
Многие так считают, пока все в ожидании
pxtqkw867m65
pxtqkw867m65
вчера в 10:04
Вот Дзюба бы точно помог, но его не берут в родной клуб, где его всему научили.
zgenm9y9ptb6
zgenm9y9ptb6
вчера в 09:36, ред.
включайся, родной,

Вот уж не знал, что Рукака чистокровный албанец!
Зас-анец - это да, но вот чтобы албанец!)))
qhuuwb7tvf36
qhuuwb7tvf36
вчера в 09:34
Плевать на Теребонтия и его мнение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 