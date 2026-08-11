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Мещанинов: «Для Гарибяна дубль в ворота „Зенита“ — в порядке вещей»

вчера, 08:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаЗавершен

Капитан «Родины» Артем Мещанинов прокомментировал дубль нападающего Артура Гарибяна в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). По его словам, 20-летний форвард привык к таким результатам.

Артур хорошо отыграл в матче на Кубок. Он так же и тренируется. Достаточно молодой игрок, получает шансы. И нет удивления, что в таких ситуациях он забивает. Для него это в порядке вещей.

Мещанинов также отметил, что команда действовала компактно и выполнила установку тренерского штаба. «Родина» с тремя очками занимает 11-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 10:08
Дожился, Семак...
2s85zqvncc2j
2s85zqvncc2j
вчера в 09:58
В порядке веще будет в пердиве в следующем сезоне отрабатывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:43
Даже для дворового футболиста было бы в порядке вещей
hj49jkts3mge
hj49jkts3mge
вчера в 09:16, ред.
Не говори что это в порядке вещей.... будем оценивать хотя бы на зимней паузе его...
Гость
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