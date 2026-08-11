Мещанинов: «Для Гарибяна дубль в ворота „Зенита“ — в порядке вещей»

вчера, 08:57

Капитан «Родины» прокомментировал дубль нападающего в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). По его словам, 20-летний форвард привык к таким результатам.

Артур хорошо отыграл в матче на Кубок. Он так же и тренируется. Достаточно молодой игрок, получает шансы. И нет удивления, что в таких ситуациях он забивает. Для него это в порядке вещей.