Мещанинов: «Для Гарибяна дубль в ворота „Зенита“ — в порядке вещей»

Капитан «Родины» Артем Мещанинов прокомментировал дубль нападающего Артура Гарибяна в матче 3-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1). По его словам, 20-летний форвард привык к таким результатам.
Артур хорошо отыграл в матче на Кубок. Он так же и тренируется. Достаточно молодой игрок, получает шансы. И нет удивления, что в таких ситуациях он забивает. Для него это в порядке вещей.
Мещанинов также отметил, что команда действовала компактно и выполнила установку тренерского штаба. «Родина» с тремя очками занимает 11-е место в таблице РПЛ.